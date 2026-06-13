Весам - шаг назад, Водолеям - приятные покупки: финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2026 года

Портал “Городовой” представил новый финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2026 года. Прогноз затронет каждый знак Зодиака.
Овнам стоит опасаться крупных покупок, так как они рискуют выкинуть деньги на ветер.
Тельцам нужно заняться работой, уделить ей все свободное время, что позволит добиться результата.
Близнецы поймут, как начать зарабатывать больше, чем они имеют сейчас.
Ракам придется сделать выбор в пользу семьи, а не работы, благодаря чему появится больше свободного времени.
Львам предоставится шанс начать жизнь с чистого листа, поэтому они получат возможность улучшить финансовые дела.
Девы должны отказаться от любого риска, который касается денег, иначе это приведет к проблемам.
Весам придется сделать шаг назад, иначе они не добьются никакого развития в работе.
Скорпионы должны заняться покупками для дома, до которых прежде не доходили руки.
Стрельцам пора заняться планированием семейного бюджета, что позволит скорректировать расходы и начать копить деньги.
Козероги должны максимально сохранить деньги, так как они понадобятся чуть позже.
Водолеям следует заняться приятными покупками, исполнить свои мечты хотя бы частично.
Рыбам не стоит зацикливаться на работе, ведь им пора отдохнуть, привести мысли в порядок.
Ранее портал “Городовой” рассказал о гороскопе на лето 2026 года.