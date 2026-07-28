Погода с западным акцентом: синоптик рассказал, что принес Петербургу циклон из Скандинавии

Северную столицу накрыла прохладная погода.

Если вы надеялись на изнуряющую жару, то Петербург снова решил показать свой характер. В город пришла классическая балтийская погода — свежая, влажная и немного капризная.

Откуда прилетели тучи?

Сейчас погоду в Северной столице диктует циклон из Скандинавии. Мы оказались в его тылу, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Это значит, что небо будет постоянно меняться: то выглянет солнце, то внезапно набегут облака и прольется дождь. На востоке области ситуация серьезнее — там возможны настоящие летние грозы.

Что с температурой?

В самом Петербурге сегодня комфортные +20…+22°. Не жарко и не холодно — идеальное время для прогулок, если не пугает сырость.

По области разброс больше: от +19° на западе до +27° на востоке, где еще задерживается прогретый воздух. Ветер дует с запада, он умеренный, так что зонты из рук вырывать не будет.

Давление и самочувствие

Атмосферное давление сейчас чуть ниже нормы — 756 мм ртутного столба. Хотя оно потихоньку растет, метеозависимые люди могут чувствовать легкую сонливость или тяжесть в голове.

Погода на завтра

В среду ситуация почти не изменится. Снова ждем небольшие дожди. Ночью будет свежо (около +15°), а днем столбики термометров поднимутся до +23°.

Это интересно: почему так влажно?

Июль в Петербурге считается одним из самых дождливых месяцев в году. Особенность нашего города в том, что из-за близости Финского залива влажность всегда высокая.

Поэтому даже +20° могут ощущаться как более прохладная погода.

Ранее «Городовой» рассказывал, что петербуржцам обещают сухой финал июля.