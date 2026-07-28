Погода с западным акцентом: синоптик рассказал, что принес Петербургу циклон из Скандинавии

Если вы надеялись на изнуряющую жару, то Петербург снова решил показать свой характер. В город пришла классическая балтийская погода — свежая, влажная и немного капризная.
Откуда прилетели тучи?
Сейчас погоду в Северной столице диктует циклон из Скандинавии. Мы оказались в его тылу, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Это значит, что небо будет постоянно меняться: то выглянет солнце, то внезапно набегут облака и прольется дождь. На востоке области ситуация серьезнее — там возможны настоящие летние грозы.
Что с температурой?
В самом Петербурге сегодня комфортные +20…+22°. Не жарко и не холодно — идеальное время для прогулок, если не пугает сырость.
По области разброс больше: от +19° на западе до +27° на востоке, где еще задерживается прогретый воздух. Ветер дует с запада, он умеренный, так что зонты из рук вырывать не будет.
Давление и самочувствие
Атмосферное давление сейчас чуть ниже нормы — 756 мм ртутного столба. Хотя оно потихоньку растет, метеозависимые люди могут чувствовать легкую сонливость или тяжесть в голове.
Погода на завтра
В среду ситуация почти не изменится. Снова ждем небольшие дожди. Ночью будет свежо (около +15°), а днем столбики термометров поднимутся до +23°.
Это интересно: почему так влажно?
Июль в Петербурге считается одним из самых дождливых месяцев в году. Особенность нашего города в том, что из-за близости Финского залива влажность всегда высокая.
Поэтому даже +20° могут ощущаться как более прохладная погода.
Ранее «Городовой» рассказывал, что петербуржцам обещают сухой финал июля.