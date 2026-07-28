Синоптики обновили прогноз: на неделе Россию ждут контрасты — от зноя до ливней

Синоптики прогнозируют резкие перепады температуры в большинстве регионов.

На европейской части страны погода на этой неделе будет крайне неоднородной. Пока южные регионы наслаждаются устойчивым теплом, северо-запад окажется во власти циклона, а в центральных областях надолго задержатся дожди. Причиной контрастов станет антициклон, который закрепится на юге, и атлантический циклон, смещающийся на северо-запад, рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

На юге — солнце и тепло

Антициклон принесёт южным регионам сухую и ясную погоду. Лишь кое-где возможны короткие грозы с дождём. В Причерноморье днём до +33, в низовьях Волги и Дона — до +30. Вода у Кавказа прогрелась до +27, у крымских берегов — до +26.

Северо-запад и Центр: дожди не уходят

На северо-западе в начале недели — затяжные дожди с грозами. Но к концу недели циклон отступит, и дожди станут редкими. Днём +21...+26, на севере — до +23. В центре России облака задержатся почти на всю неделю, а грозы не дадут прогреться выше +19...+24. Лишь во вторник возможен небольшой скачок до +27.

Урал: жара и резкое похолодание

На Урале погода будет особенно контрастной: в начале недели аномальная жара до +36, затем под влиянием атмосферного фронта начнутся дожди, и температура упадёт до +25...+30.

Поволжье: от зноя к прохладе

В Поволжье первая половина недели выдастся жаркой — до +32. Но к концу недели грозовые дожди принесут похолодание до +22...+27.

Сибирь и Дальний Восток: неустойчиво

В Сибири сохранится нестабильная погода: ливни с грозами при температуре +26...+31. На Дальнем Востоке ожидаются дожди, местами с грозами и ветром. В Приамурье и Приморье до +30, на побережье Японского моря — +21...+26.

В Москве и Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге возможны грозы, затем к концу недели осадки прекратятся. Днём +21...+24. В Москве на протяжении всей недели будет облачно и дождливо, температура +19...+22. Во вторник возможно потепление до +27.

Вывод

На европейской части России неделя выдастся контрастной: на юге и Урале жара, тогда как центр и северо-запад окажутся во власти затяжных дождей. В Поволжье жара продержится до середины недели, затем уступит место дождям и похолоданию.

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