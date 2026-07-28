Экотропы вместо отелей: почему Ленобласть ставит рекорды по туристам, но теряет выручку из-за поездок «на день»

Ленобласть набирает популярность у туристов.

Эксперты в один голос говорят: этим летом в лидерах у туристов Подмосковье, Ленинградская область, Карелия и Калининград.

Также активно выбирают Северный Кавказ (особенно Дагестан), Зауралье и Байкал, сообщают РИА Новости со ссылкой на президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова.

Интересный факт: Кавказ сейчас «качает» сильнее всех. Люди распробовали горы, местную еду и гостеприимство, которое обходится дешевле, чем раскрученные курорты Сочи.

Цены: дороже уже некуда

Владельцы отелей в Ленобласти в этом году получили «холодный душ». Раньше цены на загородный отдых росли каждый год на 15–20%, но сейчас наступил предел.

Оказалось, что обычный человек не готов отдавать больше 15 тысяч рублей за одну ночь в лесу, пусть даже в модном глэмпинге. Цены просто замерли.

В некоторых местах они даже немного пошли вниз, потому что иначе люди просто не приедут.

Страхи на колесах и закрытое небо

Раньше мы легко прыгали в машину и ехали куда глаза глядят. Сейчас всё иначе.

Проблемы с бензином: На заправках бывают перебои, и встать посреди трассы с пустым баком — так себе перспектива. Логистика: Аэропорты на юге всё еще закрыты. Это путает карты тем, кто привык летать. В итоге люди выбирают те регионы, куда можно быстро доехать на электричке или «Ласточке».

Отпуск превратился в «микро-выходные»

Поведение туристов сильно изменилось. Раньше на базу отдыха заезжали на неделю, теперь — максимум на пару дней, пишет "Фонтанка".

Формат «одного дня»: Стало популярно просто съездить погулять в Выборг или в лес и вечером вернуться в свою кровать.

Стало популярно просто съездить погулять в Выборг или в лес и вечером вернуться в свою кровать. Стихийность: Никто не планирует отдых за месяц. Все смотрят на погоду и кошелек, бронируя жилье за день-два до поездки.

Глэмпингов стало слишком много

Если вы заметили, что палатки с удобствами (глэмпинги) теперь стоят за каждым кустом — вам не кажется. Их настроили так много, что теперь владельцы бьются за каждого гостя.

Предложений больше, чем желающих. Чтобы выжить, отели тратят огромные деньги на рекламу и отдают большие комиссии сайтам-агрегаторам.

В итоге для хозяина бизнеса прибыли почти нет, зато для нас, туристов, это шанс выбить скидку или найти свободное место в последний момент.

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