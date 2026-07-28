Краны в ванной засияют ярче бриллиантов: отмыть налет можно в два счета и без применения дорогой химии – лайфхак

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Липкий жирный налёт на кухне исчезает за 5 минут: смешиваю 2 ложки с жидким мылом — и шкафы сияют, без соды и уксуса

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Не уксус и не сок лимона: вот что добавляю в свеклу при тушении – борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный

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Лоток стиральной машины сияет — паста из перекиси, соды и мыла за 30 минут удаляет налёт и не портит детали

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Известковый налёт на душевой лейке ушёл за 30 минут — простой способ, и вода снова бьёт мощно

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3 часа в растворе уксуса и нашатыря — и конфорки как новые, без трения и царапин

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