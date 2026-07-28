Краны в ванной засияют ярче бриллиантов: отмыть налет можно в два счета и без применения дорогой химии – лайфхак

Со временем на смесителях в ванных комнатах образуется известковый налет. Зачастую для его устранения используются дорогостоящие чистящие средства, однако существуют и более экономичные методы борьбы с загрязнением без применения химикатов.
Эффективный метод
Для восстановления первоначального блеска смесителей можно использовать восковую свечу. Такой метод был предложен Ириной Самедовой, сотрудницей клининговой компании. По ее словам, свечи не уступают по своей эффективности современным магазинным средствам.
Суть метода
Перед началом удаления известкового налета необходимо тщательно протереть смеситель влажной салфеткой. Затем следует нанести воск со свечи на поверхность смесителя.
После этого мягким полотенцем необходимо тщательно протереть смеситель. Таким образом воск равномерно распределится по поверхности, и смеситель приобретет первоначальный блеск.
Еще один метод
Для удаления известкового налета также можно использовать уксус. Для этого достаточно смочить ткань в уксусном растворе и обработать смеситель. Через несколько минут минеральные отложения размягчатся, что упростит их удаление.
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