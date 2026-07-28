Бесплатный вход для тёзок и «портрет» здания: Екатерининский дворец в Царском Селе отмечает 270 лет

Исторической точкой отсчета шедевра Франческо Растрелли считается 30 июля 1756 года.

На следующей неделе нас ждет большой праздник. 30 июля одному из самых красивых мест России — Екатерининскому дворцу — исполняется 270 лет.

Это не просто дата в календаре, а отличный повод выбраться в Царское Село.

Подарки для Елизавет и Екатерин

Музей подготовил приятный сюрприз. Если вас зовут Елизавета или Екатерина, 30 июля вы сможете пройти на знаковые выставки бесплатно, сообщили в пресс-службе музея.

Елизаветы идут смотреть на роскошную церковь Воскресения Христова (маршрут №3).

идут смотреть на роскошную церковь Воскресения Христова (маршрут №3). Екатерины приглашаются в Зубовский флигель на выставку «Личное пространство» (маршрут №4). Там можно увидеть, как жила императрица вне пышных приемов.

Важно: не забудьте паспорт или любой документ с именем, чтобы показать его в кассе.

Как всё начиналось: 100 килограммов золота

История дворца официально началась 30 июля 1756 года. В тот день архитектор Франческо Растрелли показал императрице Елизавете Петровне то, что он сотворил.

Дворец получился гигантским — его фасад растянулся на 306 метров.

Современники буквально зажмуривались от блеска. Только представьте: на позолоту фасадов и внутренних залов ушло около 100 килограммов червонного золота.

В солнечный день здание сияло так, что его было видно за много километров.

Уникальный «портрет» здания

До 17 августа в Большом зале дворца можно увидеть уникальную картину Фридриха Баризьена. Это редчайший шанс рассмотреть дворец таким, каким он был в первые годы жизни.

Обычно эта картина висит высоко на стене в столовой, и разглядеть детали невозможно. Сейчас же её спустили вниз для выставки одного экспоната.

На ней идеально переданы те самые цвета Растрелли: ярко-лазурный, белый и золотой.

Церковь, восставшая из пепла

Дворцовая церковь, которую освятили в день открытия дворца — это отдельный шедевр. Стены цвета «берлинской лазури», золотые ангелы и невероятная резьба.

К сожалению, во время Великой Отечественной войны от этой красоты почти ничего не осталось. Храм восстановили буквально по кусочкам и открыли только в 2019 году. Если вы там еще не были — 30 июля идеальный момент.

Важное предупреждение по графику!

Если планируете поездку, будьте внимательны. На этой неделе музей меняет расписание:

В среду, 29 июля — у маршрутов №3 и №4 будет выходной .

— у маршрутов №3 и №4 будет . В четверг, 30 июля — они будут работать в обычном режиме.

Обязательно загляните в Царское Село поздравить именинника! Такую концентрацию красоты и истории в одном месте найти сложно.

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