Городовой / Новости Петербурга / Бесплатный вход для тёзок и «портрет» здания: Екатерининский дворец в Царском Селе отмечает 270 лет
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тайник в почках мышей: как «европейская» бактерия сделала клещей в Ленобласти вдвое опаснее городских Новости Петербурга
Готовлю домашний майонез за 5 минут — быстрее, чем сходить в магазин Полезное
Динозавры вместо катеров: кто и зачем перекроет Мойку и Фонтанку 1 августа Новости Петербурга
Градус пойдет на взлет: за три дня Петербург прогреется до +28 под куполом балтийского антициклона Новости Петербурга
Никаких пауков в доме: как быстро избавиться от названных гостей – народные методы Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Рецепты Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Бесплатный вход для тёзок и «портрет» здания: Екатерининский дворец в Царском Селе отмечает 270 лет

Опубликовано: 28 июля 2026 11:23
 Проверено редакцией
Бесплатный вход для тёзок и «портрет» здания: Екатерининский дворец в Царском Селе отмечает 270 лет
Бесплатный вход для тёзок и «портрет» здания: Екатерининский дворец в Царском Селе отмечает 270 лет
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin / Russian Look
Исторической точкой отсчета шедевра Франческо Растрелли считается 30 июля 1756 года.

На следующей неделе нас ждет большой праздник. 30 июля одному из самых красивых мест России — Екатерининскому дворцу — исполняется 270 лет.

Это не просто дата в календаре, а отличный повод выбраться в Царское Село.

Подарки для Елизавет и Екатерин

Музей подготовил приятный сюрприз. Если вас зовут Елизавета или Екатерина, 30 июля вы сможете пройти на знаковые выставки бесплатно, сообщили в пресс-службе музея.

  • Елизаветы идут смотреть на роскошную церковь Воскресения Христова (маршрут №3).
  • Екатерины приглашаются в Зубовский флигель на выставку «Личное пространство» (маршрут №4). Там можно увидеть, как жила императрица вне пышных приемов.

Важно: не забудьте паспорт или любой документ с именем, чтобы показать его в кассе.

Как всё начиналось: 100 килограммов золота

История дворца официально началась 30 июля 1756 года. В тот день архитектор Франческо Растрелли показал императрице Елизавете Петровне то, что он сотворил.

Дворец получился гигантским — его фасад растянулся на 306 метров.

Современники буквально зажмуривались от блеска. Только представьте: на позолоту фасадов и внутренних залов ушло около 100 килограммов червонного золота.

В солнечный день здание сияло так, что его было видно за много километров.

Уникальный «портрет» здания

До 17 августа в Большом зале дворца можно увидеть уникальную картину Фридриха Баризьена. Это редчайший шанс рассмотреть дворец таким, каким он был в первые годы жизни.

Обычно эта картина висит высоко на стене в столовой, и разглядеть детали невозможно. Сейчас же её спустили вниз для выставки одного экспоната.

На ней идеально переданы те самые цвета Растрелли: ярко-лазурный, белый и золотой.

Церковь, восставшая из пепла

Дворцовая церковь, которую освятили в день открытия дворца — это отдельный шедевр. Стены цвета «берлинской лазури», золотые ангелы и невероятная резьба.

К сожалению, во время Великой Отечественной войны от этой красоты почти ничего не осталось. Храм восстановили буквально по кусочкам и открыли только в 2019 году. Если вы там еще не были — 30 июля идеальный момент.

Важное предупреждение по графику!

Если планируете поездку, будьте внимательны. На этой неделе музей меняет расписание:

  • В среду, 29 июля — у маршрутов №3 и №4 будет выходной.
  • В четверг, 30 июля — они будут работать в обычном режиме.

Обязательно загляните в Царское Село поздравить именинника! Такую концентрацию красоты и истории в одном месте найти сложно.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Эрмитаже работает выставка династии Цин.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью