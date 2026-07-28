Бесплатный вход для тёзок и «портрет» здания: Екатерининский дворец в Царском Селе отмечает 270 лет

На следующей неделе нас ждет большой праздник. 30 июля одному из самых красивых мест России — Екатерининскому дворцу — исполняется 270 лет.
Это не просто дата в календаре, а отличный повод выбраться в Царское Село.
Подарки для Елизавет и Екатерин
Музей подготовил приятный сюрприз. Если вас зовут Елизавета или Екатерина, 30 июля вы сможете пройти на знаковые выставки бесплатно, сообщили в пресс-службе музея.
- Елизаветы идут смотреть на роскошную церковь Воскресения Христова (маршрут №3).
- Екатерины приглашаются в Зубовский флигель на выставку «Личное пространство» (маршрут №4). Там можно увидеть, как жила императрица вне пышных приемов.
Важно: не забудьте паспорт или любой документ с именем, чтобы показать его в кассе.
Как всё начиналось: 100 килограммов золота
История дворца официально началась 30 июля 1756 года. В тот день архитектор Франческо Растрелли показал императрице Елизавете Петровне то, что он сотворил.
Дворец получился гигантским — его фасад растянулся на 306 метров.
Современники буквально зажмуривались от блеска. Только представьте: на позолоту фасадов и внутренних залов ушло около 100 килограммов червонного золота.
В солнечный день здание сияло так, что его было видно за много километров.
Уникальный «портрет» здания
До 17 августа в Большом зале дворца можно увидеть уникальную картину Фридриха Баризьена. Это редчайший шанс рассмотреть дворец таким, каким он был в первые годы жизни.
Обычно эта картина висит высоко на стене в столовой, и разглядеть детали невозможно. Сейчас же её спустили вниз для выставки одного экспоната.
На ней идеально переданы те самые цвета Растрелли: ярко-лазурный, белый и золотой.
Церковь, восставшая из пепла
Дворцовая церковь, которую освятили в день открытия дворца — это отдельный шедевр. Стены цвета «берлинской лазури», золотые ангелы и невероятная резьба.
К сожалению, во время Великой Отечественной войны от этой красоты почти ничего не осталось. Храм восстановили буквально по кусочкам и открыли только в 2019 году. Если вы там еще не были — 30 июля идеальный момент.
Важное предупреждение по графику!
Если планируете поездку, будьте внимательны. На этой неделе музей меняет расписание:
- В среду, 29 июля — у маршрутов №3 и №4 будет выходной.
- В четверг, 30 июля — они будут работать в обычном режиме.
Обязательно загляните в Царское Село поздравить именинника! Такую концентрацию красоты и истории в одном месте найти сложно.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Эрмитаже работает выставка династии Цин.