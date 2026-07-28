Секреты запретного города в Зимнем дворце: идем на выставку династии Цин

В Эрмитаже открылось нечто особенное. В Гербовом зале Зимнего дворца выставили сокровища китайских императоров. Это не просто дежурная экспозиция, а редкий шанс заглянуть в «закрома» музея.
То, что обычно не показывают
Главная фишка выставки — её эксклюзивность. Большинство экспонатов (их всего 60) обычно хранятся в закрытых фондах. Туда не водят экскурсии, и их не увидеть в основной программе Эрмитажа.
Многие вещи покинули хранилища впервые за долгие годы. Это хрупкие шедевры из шелка, бумаги и дерева, которые очень боятся света, поэтому выставляют их редко.
Подарки для Николая II
Один из самых крутых разделов — коронационные дары. Когда Николай II взошел на престол, китайский император Гуансюй прислал ему роскошные подарки. Среди них — огромные старинные свитки.
Интересный факт: эти свитки рисовали художники-иезуиты из Европы, которые жили при китайском дворе.
Поэтому на картинах странный и красивый микс — восточные сюжеты, выполненные в западной технике. Такое смешение стилей в то время было дичайшей редкостью.
Халаты и кабинет чиновника
На выставке можно рассмотреть в деталях, как одевалась элита того времени. Здесь выставлены парадные шелковые одежды, расшитые золотыми нитями и сложными узорами.
Каждый символ на таком халате имел значение — от ранга чиновника до пожелания долголетия.
Для любителей атмосферных мест воссоздали «кабинет ученого». Это рабочее место китайского госслужащего.
На столе лежат подлинные печати и старинная тушь, которой сотни лет. Выглядит очень стильно и минималистично.
Китай и Россия: параллельные миры
Династия Цин правила Китаем почти в то же самое время, когда в России у власти были Романовы (с середины XVII века до начала XX).
Это помогает лучше понять масштаб: пока у нас строили Петербург и проводили реформы, в Китае расцветала утонченная и закрытая культура маньчжурских императоров.
Выставка — это мостик между двумя великими империями.
Как попасть?
Не нужно покупать никаких специальных билетов. Экспозиция доступна по обычному входному билету в Главный музейный комплекс.
Но стоит поторопиться: выставка временная и закроется 27 сентября, сообщает ВТБ.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему босого «гостя » Эрмитажа пришлось увозить на скорой.