Секреты запретного города в Зимнем дворце: идем на выставку династии Цин

В экспозиции есть подарки, которые преподнесли Николаю II как коронационные дары.

В Эрмитаже открылось нечто особенное. В Гербовом зале Зимнего дворца выставили сокровища китайских императоров. Это не просто дежурная экспозиция, а редкий шанс заглянуть в «закрома» музея.

То, что обычно не показывают

Главная фишка выставки — её эксклюзивность. Большинство экспонатов (их всего 60) обычно хранятся в закрытых фондах. Туда не водят экскурсии, и их не увидеть в основной программе Эрмитажа.

Многие вещи покинули хранилища впервые за долгие годы. Это хрупкие шедевры из шелка, бумаги и дерева, которые очень боятся света, поэтому выставляют их редко.

Подарки для Николая II

Один из самых крутых разделов — коронационные дары. Когда Николай II взошел на престол, китайский император Гуансюй прислал ему роскошные подарки. Среди них — огромные старинные свитки.

Интересный факт: эти свитки рисовали художники-иезуиты из Европы, которые жили при китайском дворе.

Поэтому на картинах странный и красивый микс — восточные сюжеты, выполненные в западной технике. Такое смешение стилей в то время было дичайшей редкостью.

Халаты и кабинет чиновника

На выставке можно рассмотреть в деталях, как одевалась элита того времени. Здесь выставлены парадные шелковые одежды, расшитые золотыми нитями и сложными узорами.

Каждый символ на таком халате имел значение — от ранга чиновника до пожелания долголетия.

Для любителей атмосферных мест воссоздали «кабинет ученого». Это рабочее место китайского госслужащего.

На столе лежат подлинные печати и старинная тушь, которой сотни лет. Выглядит очень стильно и минималистично.

Китай и Россия: параллельные миры

Династия Цин правила Китаем почти в то же самое время, когда в России у власти были Романовы (с середины XVII века до начала XX).

Это помогает лучше понять масштаб: пока у нас строили Петербург и проводили реформы, в Китае расцветала утонченная и закрытая культура маньчжурских императоров.

Выставка — это мостик между двумя великими империями.

Как попасть?

Не нужно покупать никаких специальных билетов. Экспозиция доступна по обычному входному билету в Главный музейный комплекс.

Но стоит поторопиться: выставка временная и закроется 27 сентября, сообщает ВТБ.

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