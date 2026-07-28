Городовой / Новости Петербурга / В этом известном слове целых 7 букв «О» - удивительно, но мы его слышим каждый день
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ускоряем созревание томатов в августе: маленькие хитрости от агронома для хорошего урожая Новости Петербурга
Тайник в почках мышей: как «европейская» бактерия сделала клещей в Ленобласти вдвое опаснее городских Новости Петербурга
Готовлю домашний майонез за 5 минут — быстрее, чем сходить в магазин Полезное
Динозавры вместо катеров: кто и зачем перекроет Мойку и Фонтанку 1 августа Новости Петербурга
Градус пойдет на взлет: за три дня Петербург прогреется до +28 под куполом балтийского антициклона Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Рецепты Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

В этом известном слове целых 7 букв «О» - удивительно, но мы его слышим каждый день

Опубликовано: 28 июля 2026 00:30
 Проверено редакцией
В этом известном слове целых 7 букв «О» - удивительно, но мы его слышим каждый день
В этом известном слове целых 7 букв «О» - удивительно, но мы его слышим каждый день
Городовой ру
Русский язык удивляет своей гибкостью и способностью порождать слова-гиганты.

В разных сферах – от химии до разговорной речи – встречаются лексемы, длина которых исчисляется десятками букв. Однако большинство рекордсменов остаются узкоспециализированными и редко попадают в повседневный обиход. Тем интереснее взглянуть на те из них, которые действительно можно услышать или прочитать.

Официальные и химические гиганты

Самое длинное слово, попавшее в международные реестры, – "превосходящемногорассудительствующем" (35 букв). Оно употребляется в книжном стиле и означает крайнюю степень умозрительности.

Впрочем, химическая терминология уходит дальше: "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые" насчитывает 55 знаков и используется исключительно в профессиональной среде.

Рекорды по частям речи и гласным

Среди привычных частей речи выделяются:

  • существительное "человеконенавистничество" (24 буквы);
  • наречие "неудовлетворительно" (19 букв);
  • предлог "соответственно" (14 букв).

Отдельного внимания заслуживают лексемы с большим количеством повторяющихся гласных. Слово "обороноспособность" содержит семь букв "о" и сегодня звучит особенно часто. В разговорной речи можно встретить ещё более длинные вариации: "водоворотообразующийся" (девять "о") или экспериментальное "водоворотообразовательствующий" (одиннадцать "о").

Вывод

Русский язык богат словами-рекордсменами – от 35-буквенных книжных до 55-значных химических терминов. Однако в повседневной жизни достаточно знать наиболее яркие примеры, не углубляясь в искусственное словотворчество.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова как-то участвовала в лингвистическом конкурсе и пыталась произнести "тетрагидропиранилциклопентил..." с первого раза. Сбилась на середине. Зато слово "обороноспособность" теперь замечается ею везде – и в новостях, и в разговорах, и даже в головоломках.

Ранее "Городовой" рассказывал, как согласно этикету нужно принимать гостей в квартире.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью