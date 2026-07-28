В этом известном слове целых 7 букв «О» - удивительно, но мы его слышим каждый день

В разных сферах – от химии до разговорной речи – встречаются лексемы, длина которых исчисляется десятками букв. Однако большинство рекордсменов остаются узкоспециализированными и редко попадают в повседневный обиход. Тем интереснее взглянуть на те из них, которые действительно можно услышать или прочитать.
Официальные и химические гиганты
Самое длинное слово, попавшее в международные реестры, – "превосходящемногорассудительствующем" (35 букв). Оно употребляется в книжном стиле и означает крайнюю степень умозрительности.
Впрочем, химическая терминология уходит дальше: "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые" насчитывает 55 знаков и используется исключительно в профессиональной среде.
Рекорды по частям речи и гласным
Среди привычных частей речи выделяются:
- существительное "человеконенавистничество" (24 буквы);
- наречие "неудовлетворительно" (19 букв);
- предлог "соответственно" (14 букв).
Отдельного внимания заслуживают лексемы с большим количеством повторяющихся гласных. Слово "обороноспособность" содержит семь букв "о" и сегодня звучит особенно часто. В разговорной речи можно встретить ещё более длинные вариации: "водоворотообразующийся" (девять "о") или экспериментальное "водоворотообразовательствующий" (одиннадцать "о").
Вывод
Русский язык богат словами-рекордсменами – от 35-буквенных книжных до 55-значных химических терминов. Однако в повседневной жизни достаточно знать наиболее яркие примеры, не углубляясь в искусственное словотворчество.
Личный опыт
Автор «Городового» Алина Владимирова как-то участвовала в лингвистическом конкурсе и пыталась произнести "тетрагидропиранилциклопентил..." с первого раза. Сбилась на середине. Зато слово "обороноспособность" теперь замечается ею везде – и в новостях, и в разговорах, и даже в головоломках.
Ранее "Городовой" рассказывал, как согласно этикету нужно принимать гостей в квартире.