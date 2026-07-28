Городовой / Новости Петербурга / Беру траву и пленку – ускоряю созревание картофеля: клубни будут как на подбор – крупные, крепкие и здоровые
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тайник в почках мышей: как «европейская» бактерия сделала клещей в Ленобласти вдвое опаснее городских Новости Петербурга
Готовлю домашний майонез за 5 минут — быстрее, чем сходить в магазин Полезное
Динозавры вместо катеров: кто и зачем перекроет Мойку и Фонтанку 1 августа Новости Петербурга
Градус пойдет на взлет: за три дня Петербург прогреется до +28 под куполом балтийского антициклона Новости Петербурга
Никаких пауков в доме: как быстро избавиться от названных гостей – народные методы Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Рецепты Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Беру траву и пленку – ускоряю созревание картофеля: клубни будут как на подбор – крупные, крепкие и здоровые

Опубликовано: 28 июля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Беру траву и пленку – ускоряю созревание картофеля: клубни будут как на подбор – крупные, крепкие и здоровые
Беру траву и пленку – ускоряю созревание картофеля: клубни будут как на подбор – крупные, крепкие и здоровые
legion-media
Как ускорить созревание картофеля

Картофель является относительно неприхотливой культурой, тем не менее, его выращивание требует некоторых усилий. Существуют методики, способные повысить урожайность в несколько раз.

Агроном Ксения Давыдова раскрыла эффективный способ, который именуется в народе «дергляк».

Суть метода

В первую очередь, нужно провести тщательное окучивание картофеля. После этого необходимо собрать скошенную траву или сорняки.

Собранную растительную массу сложите в кучу в непосредственной близости от участка с картофелем для удобства последующего использования.

Горячие процедуры

Подготовленную траву необходимо полить горячей водой, после чего накрыть пищевой пленкой. Смесь выдерживается в течение четырех дней. По истечении срока всю траву нужно равномерно распределить по грядкам с картофелем.

Эксперт отметила, что вместо воды можно использовать раствор «Фитоспорина», который обеспечивает защиту растений от грибковых заболеваний. По словам агронома, такая технология способствует получению более раннего и обильного урожая.

Ранее мы рассказали, чем подкормить розы во время цветения.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹 1
🙀 2
😿 1
Поделитесь новостью