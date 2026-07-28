Беру траву и пленку – ускоряю созревание картофеля: клубни будут как на подбор – крупные, крепкие и здоровые

Картофель является относительно неприхотливой культурой, тем не менее, его выращивание требует некоторых усилий. Существуют методики, способные повысить урожайность в несколько раз.
Агроном Ксения Давыдова раскрыла эффективный способ, который именуется в народе «дергляк».
Суть метода
В первую очередь, нужно провести тщательное окучивание картофеля. После этого необходимо собрать скошенную траву или сорняки.
Собранную растительную массу сложите в кучу в непосредственной близости от участка с картофелем для удобства последующего использования.
Горячие процедуры
Подготовленную траву необходимо полить горячей водой, после чего накрыть пищевой пленкой. Смесь выдерживается в течение четырех дней. По истечении срока всю траву нужно равномерно распределить по грядкам с картофелем.
Эксперт отметила, что вместо воды можно использовать раствор «Фитоспорина», который обеспечивает защиту растений от грибковых заболеваний. По словам агронома, такая технология способствует получению более раннего и обильного урожая.
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