Беру ватный диск, капаю мицеллярку — и уборка занимает 5 минут: пыль уходит, мебель сияет, как после салона

Мицеллярная вода давно стала привычным средством для снятия макияжа, но её возможности не ограничиваются косметическими процедурами. Это средство успешно справляется с бытовыми загрязнениями, которые обычные моющие средства не всегда берут. И при этом стоит значительно дешевле многих специализированных продуктов, пишет эксперт по домоводству Марина Жукова.
Для обуви
Мицеллярная вода отлично чистит замшу и нубук. Она убирает грязь, пыль и белые разводы от реагентов и соли, не оставляя следов. Достаточно нанести средство на губку, обработать поверхность и дать высохнуть — обувь становится чистой без разводов.
Для сумок и аксессуаров
Средство справляется с жирными участками на кожаных, замшевых и тканевых изделиях. Мицеллярная вода очищает залоснившиеся места до скрипа, обновляя внешний вид сумок, перчаток и рюкзаков. После обработки вещи выглядят почти как новые.
Для подошвы и техники
Белая подошва кроссовок легко очищается мицеллярной водой — это дешевле, чем использовать зубную пасту. Также средство подходит для чистки экранов телефонов, пультов и ручек плиты. Достаточно смочить ватный диск и протереть поверхность — жир и грязь исчезают за секунды.
Для стёкол и зеркал
Мицеллярная вода отлично моет зеркала и стёкла. Она не оставляет разводов, а после обработки зеркало в ванной дольше не запотевает. Сначала поверхность протирают влажной тряпкой со средством, затем — сухой салфеткой.
Личный опыт автора
Никогда не использовала мицеллярную воду для снятия макияжа, но в уборке она меня не раз выручала. Однажды попробовала почистить ею белую подошву кроссовок — и результат меня удивил. Грязь ушла полностью, а подошва стала белоснежной. Теперь я всегда держу бутылочку мицеллярки под рукой для быстрой чистки.
Вывод
Мицеллярная вода — бюджетное и универсальное средство для дома. Она чистит обувь, сумки, технику и зеркала, не оставляя разводов, и стоит дешевле многих специализированных продуктов.
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