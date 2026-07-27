Стояли в очереди на АЗС - получили штраф: что делать в такой ситуации - ответ

Что делать в такой ситуации? На чьей стороне правда? Дзен-канал “ПриветТачка” рассказал о ситуации подробнее.
С подобными штрафами уже сталкивались жители Саратовской области, что стало для них большой неожиданностью. Оспорить такой штраф можно. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк:
“В случае обращений граждан, в отношении которых вынесены постановления о назначении административного наказания за аналогичные правонарушения в области дорожного движения, по каждому такому постановлению будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости”.
Почему радоваться рано
Автоматически штраф не может быть отменен, поэтому придется доказать, что нарушение было связано с необходимостью заправки. Для этого достаточно показать чеки с АЗС, записи с регистратора. Каждый случай будет рассматриваться отдельно.
Личный опыт
Мне не приходили подобные штрафы, так как удалось пока избежать нахождения под запрещающими знаками.
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