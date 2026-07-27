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Стояли в очереди на АЗС - получили штраф: что делать в такой ситуации - ответ

Опубликовано: 27 июля 2026 23:16
 Проверено редакцией
Стояли в очереди на АЗС - получили штраф: что делать в такой ситуации - ответ
Стояли в очереди на АЗС - получили штраф: что делать в такой ситуации - ответ
Legion-Media
В очередях на заправках часто приходится стоять в тех местах, где есть запрещающие знаки. Особенно это касается запрета на остановку. Водитель считает, что ничего не нарушает, но позже ему приходит штраф.

Что делать в такой ситуации? На чьей стороне правда? Дзен-канал “ПриветТачка” рассказал о ситуации подробнее.

С подобными штрафами уже сталкивались жители Саратовской области, что стало для них большой неожиданностью. Оспорить такой штраф можно. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк:

“В случае обращений граждан, в отношении которых вынесены постановления о назначении административного наказания за аналогичные правонарушения в области дорожного движения, по каждому такому постановлению будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости”.

Почему радоваться рано

Автоматически штраф не может быть отменен, поэтому придется доказать, что нарушение было связано с необходимостью заправки. Для этого достаточно показать чеки с АЗС, записи с регистратора. Каждый случай будет рассматриваться отдельно.

Личный опыт

Мне не приходили подобные штрафы, так как удалось пока избежать нахождения под запрещающими знаками.

Ранее портал "Городовой" объяснил, кто может заправлять автомобиль без очереди.

Автор:
Полина Аксенова
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