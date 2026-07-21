Кто может заправлять автомобиль на АЗС без очереди - все уже давно решено: потребуются документы

На российских заправках сейчас наблюдается большой ажиотаж, поэтому часто можно столкнуться с очередями. На канале “Автосправочная” рассказали, что есть группы лиц, которые могут заправляться без очереди. Это правило не взято с потолка, так как есть соответствующий закон.
Кто может заправляться без очереди
В Указе Президента РФ от 2 октября 1992 года №1157 прописаны требования о государственной поддержке инвалидов. В 2021 году в закон внесли изменения, согласно которым теперь инвалиды I и II групп, а также лица, являющиеся сопровождающими детей-инвалидов, могут обслуживаться вне очереди.
Это правило распространяется не только на заправках, но и в различных службах, предприятиях торговли, учреждениях здравоохранения и культуры и т. д.
“То есть, если водитель является инвалидом I или II группы, он имеет право заправиться без очереди. При этом лица, сопровождающие детей-инвалидов, могут воспользоваться правом заправки без очереди, только если ребёнок-инвалид в этот момент фактически находится в автомобиле”, - сообщил источник.
Какие документы потребуются
- справка медико-социальной экспертизы;
- удостоверение инвалида.
Как осуществляется заправка без очереди
Не стоит пытаться пролезть вне очереди без предупреждения об этом оператора АЗС. Нужно подъехать или подойти к сотруднику заправки, объяснить ситуацию, показать документы. После этого оператор скажет, куда нужно подъезжать. По микрофону он передаст нужную информацию водителям, успокоит их при необходимости.
Личный опыт
Некоторые люди пытаются пользоваться этой схемой ради заправки автомобиля. Они не предоставляют никаких документов. Лично сталкивалась с подобной ситуацией несколько раз. Отношусь к этому спокойно, но не всем водителям нравится такая наглость.
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