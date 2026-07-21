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Не только ливни: почему завтра в Петербурге лучше держаться подальше от воды

Опубликовано: 21 июля 2026 23:35
 Проверено редакцией
Не только ливни: почему завтра в Петербурге лучше держаться подальше от воды
Не только ливни: почему завтра в Петербурге лучше держаться подальше от воды
Global Look Press / Zamir Usmanov
Город накрыл холодный циклон, и прогнозы синоптиков пока не радуют.

Сегодня официально самый холодный день недели. Пока вся страна наслаждается летом, у нас в Петербурге столбики термометров замерли на отметке +15…+17°.

В Ленобласти ситуация еще хуже — там местами всего +13°. Даже на юге региона, где еще утром было тепло, начались дожди.

Среда: ждем шторм

Завтра станет чуть теплее, но погода приготовила другой сюрприз. МЧС уже выпустило экстренное предупреждение. На город идет настоящий шторм.

Во второй половине дня Петербург накроют мощные ливни и грозы. Ветер будет северным, но во время грозы его порывы могут стать опасными. Если есть возможность, лучше пересидеть этот момент в помещении.

Почему болит голова?

Многие сегодня жалуются на сонливость и легкую головную боль. Виноват в этом не недосып, а резкое падение атмосферного давления.

Циклон буквально «давит» на город. К этому добавился колючий северо-восточный ветер, который делает прогулки совсем неуютными.

Когда вернется тепло?

Хорошие новости всё же есть. Долго мерзнуть не придется. Уже в среду воздух прогреется до +20°. Дожди никуда не уйдут, но они станут короткими: пролил и закончился.

Короткие советы, как не промокнуть и не заболеть:

  • Одевайтесь как «капуста». Многослойность — ваш лучший друг. Куртка на свитер — это не модно, но сейчас необходимо.
  • Забудьте про набережные. Из-за ветра у воды сейчас в два раза холоднее, чем во дворах. Прогулки по центру лучше отложить до четверга.
  • Зонт всегда с собой. Ливни могут начаться внезапно и «зарядить» на несколько часов.

Ранее «Городовой» рассказывал, что петербуржцы штурмуют Эрмитаж в самый холодный день недели.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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