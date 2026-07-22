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Заливаю крупу водой – и получаю улетную подкормку: герань будет цвести без остановки

Опубликовано: 22 июля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Заливаю крупу водой – и получаю улетную подкормку: герань будет цвести без остановки
Заливаю крупу водой – и получаю улетную подкормку: герань будет цвести без остановки
Городовой ру
Бюджетная подкормка для герани

Каждый владелец комнатных растений стремится найти универсальное удобрение, подходящее для всех видов цветов. Однако некоторые растения требуют индивидуального подхода.

В таких случаях можно рассмотреть применение нетрадиционных подкормок, не требующих дополнительных финансовых затрат. Агроном Ксения Давыдова рассказала об одной из них.

Не только для каши

Если у вас дома есть гречневая крупа с истекшим сроком годности, её можно эффективно использовать для приготовления уникального удобрения. Гречка богата калием, фосфором, цинком, магнием, кальцием, медью и железом.

Как приготовить удобрение

Для приготовления удобрения необходимо промыть горсть гречки, залить её стаканом воды и оставить настаиваться в течение 24 часов. По истечении времени жидкость следует процедить и разбавить водой в соотношении 1:2.

Применение подкормки

Полученным раствором рекомендуется поливать комнатные растения под корень. Учитывая быструю порчу гречневой воды, подкормку следует использовать незамедлительно. Положительный эффект от применения станет заметен уже через неделю.

Применение гречневой подкормки способствует не только улучшению внешнего вида растений, но и стимулирует их обильное цветение.

Ранее мы рассказали об универсальной подкормке для овощных культур.

Автор:
Ксения Давыдова
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