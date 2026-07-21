Жменьку ведро – и полить все культуры: огурцов и помидоров за ночь нарастает тьма тьмущая

Опытные садоводы уделяют особое внимание растениям в период плодоношения. В разгар летнего сезона большинство сельскохозяйственных культур активно формируют плоды.
Агроном Ксения Давыдова рекомендует регулярно применять универсальное домашнее удобрение для всех овощных и цветочных культур.
Важные элементы
Эта подкормка, состоящая из трех компонентов, обогащена белками, кальцием, фосфором, калием и, что наиболее важно, аминокислотами. Эти элементы способствуют более эффективному усвоению питательных веществ из почвы растениями. В результате такого ухода растения демонстрируют ускоренный рост и развитие, формируют крепкие и плотные завязи.
Приготовление подкормки
Для приготовления удобрения необходимо в 10-литровое ведро добавить 1–3 стакана древесной золы, затем влить 1 литр кефира, тщательно перемешать и добавить 1–2 столовые ложки биогумуса или других гуминовых удобрений. После этого смесь заливается 9 литрами воды. Полученная комбинация удобрений обеспечивает мощный эффект, усиливая действие каждого компонента.
Для каких растений подойдет
Это удобрение идеально для широкого спектра культур, включая томаты, перцы, огурцы, кабачки, морковь, а также для всех видов садовых цветов. Рекомендуемая дозировка составляет один стакан на растение. Для культур, высаженных рядами, возможно применение методом полива из лейки.
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