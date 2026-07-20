Какой вид транспорта выбрать для отдыха - 3 варианта, но лучшим станет только один: полезно знать туристам

Южные направления России пользуются большой популярностью у туристов. Перед отпуском россияне решают, какой вид транспорта использовать для поездки. Что лучше выбрать в 2026 году - автомобиль, поезд или самолет?
Самолет
Этот способ всегда считался самым удобным и быстрым, но теперь назвать его надежным очень сложно. Иногда в аэропортах происходят задержки рейсов, из-за чего у россиян смещается отпуск. Улететь будет возможно, но придется испытать некие трудности.
Автомобиль
Этот вид транспорта всегда пользовался популярностью у заядлых путешественников, которым не важна скорость передвижения. Но в последнее время возникают трудности с топливом, из-за чего все меньше туристов решаются на длительные поездки. Те путешественники, которые уже были на юге России этим летом, советуют запасаться канистрами.
Поезд
“Купить билеты в разгар сезона и доехать на поезде из Москвы до Сочи, Адлера, Краснодара и Анапы — можно. Несмотря на увеличившийся поток туристов, решивших ехать на море вместо авиа- на железнодорожном транспорте, в наличии достаточно билетов как в плацкарте, так и в купе. Билет на поезд из Москвы до Сочи в плацкартном вагоне стоит от 6300 RUB, в купе — от 9500 RUB”, - сообщает портал “Тонкости туризма”.
На данный момент поезд является самым удобным и надежным способом добраться до юга России. Если собираетесь поехать в Крым, то учтите, что поезда “Таврия” следуют только до станции Керчь-Южная. Далее предстоит сделать пересадку на автобус.
Личный опыт
Я всегда стараюсь путешествовать по России на поезде. Люблю дальние поездки, атмосферу вагонов. Сейчас этот способ передвижения особенно актуален, так как вы сможете без нервов добраться до точки назначения.
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