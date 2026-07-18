Куда отправиться в отпуск в сентябре - выезжать из России не придется: никакого черноморского побережья

Россияне привыкли ездить в сентябре в Сочи, Анапу, Краснодар, но для отдыха можно подобрать и совершенно другие направления. Их стоит разобрать чуть подробнее. Такой отдых точно запомнится только в лучшем свете.
Курильские острова
Как добраться: изначально нужно улететь в Южно-Сахалинск. Острова являются пограничной зоной, поэтому для поездки сюда понадобится разрешение. Его легко оформить на “Госуслугах”.
Чем заняться:
- Посетить острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Парамушир. На этих островах можно искупаться в горячих источниках, увидеть пляжи из черного вулканического песка.
- Посмотреть визитные карточки региона. К ним можно отнести: белые скалы, водопад Илья Муромец, вулкан Менделеева, мыс Столбчатый.
Алтай
Как добраться: изначально нужно прилететь в Горно-Алтайск. Путешествовать по региону лучше всего на арендованном автомобиле.
Чем заняться:
- Посетить Телецкое, Кулундинское, Ая и Мультинские озера. Здесь можно отдыхать, купаться, кататься на лодке.
- Побывать на Чуйском тракте. Эта дорога считается одной из самых красивых в России. Тут можно увидеть горы, реки, перевалы, смотровые площадки.
Астрахань
Как добраться: из крупных городов России до Астрахани идут прямые рейсы, поэтому проблем не возникнет, сообщает портал “ПСЖР”.
Чем заняться:
- Уделить время гастрономическому туризму. Обязательно нужно попробовать астраханские арбузы, рыбу и местные блюда. Особенно здесь ценятся рынки.
- Прогуляться по городу. Стоит уделить внимание историческому центру, посетить картинную галерею, белокаменный кремль.
- Посетить природный заповедник. Здесь можно пройти по экотропе, увидеть цветение лотосов.
Личный опыт
Предпочитаю посещать Астрахань именно в сентябре, так как в это время в городе уже нет жары. Большим преимуществом является наличие в продаже арбузов по привлекательным ценам. В Астрахани они самые вкусные.
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