Городовой / Полезное / Куда отправиться в отпуск в сентябре - выезжать из России не придется: никакого черноморского побережья
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В РЖД приняли решение — к общему столику больше не пустят: в новых вагонах у каждого пассажира появится свой собственный Новости Петербурга
Кладу в шкаф один ингредиент — и вещи пахнут вкусно, как из дорогого бутика Полезное
Набивают цену и пишут сказки: Семак честно разложил трансферы «Зенита» Новости Петербурга
Драконы, код Морзе и селфи в неоновом лесу: куда сходить в Петербурге, если обычные музеи надоели Новости Петербурга
Эти розы обхожу стороной: Кордана, подарочные в коробках и рыночные без названий Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Куда отправиться в отпуск в сентябре - выезжать из России не придется: никакого черноморского побережья

Опубликовано: 18 июля 2026 16:01
 Проверено редакцией
Куда отправиться в отпуск в сентябре - выезжать из России не придется: никакого черноморского побережья
Куда отправиться в отпуск в сентябре - выезжать из России не придется: никакого черноморского побережья
Legion-Media
Названы локации, которые стоит посетить в сентябре

Россияне привыкли ездить в сентябре в Сочи, Анапу, Краснодар, но для отдыха можно подобрать и совершенно другие направления. Их стоит разобрать чуть подробнее. Такой отдых точно запомнится только в лучшем свете.

Курильские острова

Как добраться: изначально нужно улететь в Южно-Сахалинск. Острова являются пограничной зоной, поэтому для поездки сюда понадобится разрешение. Его легко оформить на “Госуслугах”.

Чем заняться:

  • Посетить острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Парамушир. На этих островах можно искупаться в горячих источниках, увидеть пляжи из черного вулканического песка.
  • Посмотреть визитные карточки региона. К ним можно отнести: белые скалы, водопад Илья Муромец, вулкан Менделеева, мыс Столбчатый.

Алтай

Как добраться: изначально нужно прилететь в Горно-Алтайск. Путешествовать по региону лучше всего на арендованном автомобиле.

Чем заняться:

  • Посетить Телецкое, Кулундинское, Ая и Мультинские озера. Здесь можно отдыхать, купаться, кататься на лодке.
  • Побывать на Чуйском тракте. Эта дорога считается одной из самых красивых в России. Тут можно увидеть горы, реки, перевалы, смотровые площадки.

Астрахань

Как добраться: из крупных городов России до Астрахани идут прямые рейсы, поэтому проблем не возникнет, сообщает портал “ПСЖР”.

Чем заняться:

  • Уделить время гастрономическому туризму. Обязательно нужно попробовать астраханские арбузы, рыбу и местные блюда. Особенно здесь ценятся рынки.
  • Прогуляться по городу. Стоит уделить внимание историческому центру, посетить картинную галерею, белокаменный кремль.
  • Посетить природный заповедник. Здесь можно пройти по экотропе, увидеть цветение лотосов.

Личный опыт

Предпочитаю посещать Астрахань именно в сентябре, так как в это время в городе уже нет жары. Большим преимуществом является наличие в продаже арбузов по привлекательным ценам. В Астрахани они самые вкусные.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие локации в Москве нужно обходить стороной.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью