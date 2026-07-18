В РЖД приняли решение — к общему столику больше не пустят: в новых вагонах у каждого пассажира появится свой собственный

Плацкарт давно стал привычным спутником долгих поездок — простым, доступным, но далеко не всегда удобным. Тесные полки, общий столик, очереди в туалет и перепады температуры годами считались неизбежной платой за бюджетный проезд.
РЖД готовит перемены: к 2027 году обещают обновить планировку так, чтобы комфорт перестал быть привилегией дорогих вагонов.
Что изменится в новых плацкартных вагонах
Среди главных обновлений:
- увеличенные полки — поперечные станут длиннее на 14 см, боковые — на 10 см: теперь можно спокойно вытянуть ноги;
- личные пространства — у каждого места появится откидной столик, розетка с USB, индивидуальный светильник и шторка для уединения;
- улучшенные санитарные условия — в вагоне оборудуют два туалета и отдельный душ;
- продуманный микроклимат — воздуховоды с регулировкой потока помогут избежать духоты и сквозняков.
На что обратить внимание пассажирам
Хотя число мест вырастет с 54 до 58, это не означает, что станет теснее: проектировщики перекомпоновали пространство, а не уменьшили каждое спальное место.
Важно и то, что изменения основаны на реальных отзывах пассажиров — именно просьбы о личном пространстве и нормальных санитарных условиях легли в основу проекта.
При этом ключевой вопрос остаётся открытым: удастся ли сохранить прежний доступный ценник при таком уровне модернизации.
Мнение россиян
«Наконец-то в плацкарте можно будет нормально выспаться — ноги не будут висеть».
«Душ в эконом-вагоне — это реально удобно, особенно если едешь двое суток».
«Главное, чтобы цена билета не взлетела вслед за комфортом».
Личный опыт
Когда-то мне приходилось ехать в плацкарте почти трое суток: постоянно хотелось вытянуться, найти место, где спокойно поесть, и хотя бы раз нормально умыться. Сейчас, читая про новые вагоны, невольно радуюсь за будущих пассажиров: такие мелочи сильно меняют восприятие долгой дороги. Надеюсь, что обещанные изменения действительно дойдут до эксплуатации — и поездки перестанут быть испытанием на выносливость.
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