Драконы, код Морзе и селфи в неоновом лесу: куда сходить в Петербурге, если обычные музеи надоели

Эти необычные места будут интересны и детям, и взрослым.

Если вы думаете, что музеи — это скучные тетушки-смотрители и пыльные витрины, то вы просто давно не гуляли по Петербургу.

Сейчас в городе бум интерактивных пространств. Там можно (и нужно!) всё трогать, крутить и фотографировать.

Мы собрали список мест, где будет одинаково интересно и детям, и взрослым.

Мистика и сказки наяву: «Бестиарий» и «Небылица»

Это проекты одной команды художников, и они выглядят как декорации к голливудским фильмам.

«Бестиарий» (метро «Проспект Просвещения»): Это музей криптозоологии. Здесь «исследуют» существ, которых вроде как нет: драконов, оборотней и русалок. Внутри четыре зоны — от мрачного леса до крио-камеры. Очень атмосферно и немного жутковато.

Это музей криптозоологии. Здесь «исследуют» существ, которых вроде как нет: драконов, оборотней и русалок. Внутри четыре зоны — от мрачного леса до крио-камеры. Очень атмосферно и немного жутковато. «Особняк-Небылица» (метро «Чернышевская»): Четыре этажа в старом особняке превратили в сказочный мир. Потайные двери в шкафах, живые деревья и куча деталей, которые можно рассматривать часами.

Для тех, кто любит рекорды: МАФ

В огромном фуд-молле VOKZAL 1853 (на Обводном канале) открылся «Музей Арт и Факты» (МАФ). Его главная фишка — в создании экспозиции участвовал искусственный интеллект.

Тут собраны самые странные вещи со всего мира: от крошечных микроминиатюр до космических объектов. Почти всё можно крутить и проверять на прочность.

После музея можно сразу пойти перекусить в одном из десятков кафе по соседству.

Цифровой транс: Futurione

Детям будет интересно в Futurione на Чкаловской. Это не совсем музей, а парк дополненной реальности. Тут всё светится, мерцает и реагирует на движения.

Можно «создать» свою планету или управлять потоками энергии на стенах. Это идеальное место для тех, кто хочет снять эффектные ролики для соцсетей.

Наука на пальцах: «Вселенная воды» и Музей связи

Эти места доказывают, что физика и инженерия — это не скучно.

«Вселенная воды»: Находится в водонапорной башне напротив Таврического сада. Там наглядно показывают, как вода попадает в наши краны и куда она уходит потом. Огромные мультимедийные карты и макеты затягивают даже тех, кто прогуливал географию.

Находится в водонапорной башне напротив Таврического сада. Там наглядно показывают, как вода попадает в наши краны и куда она уходит потом. Огромные мультимедийные карты и макеты затягивают даже тех, кто прогуливал географию. Музей связи имени Попова: Это настоящий рай для фанатов техники. Можно не просто смотреть на старые телефоны, а самому отправить сообщение кодом Морзе. Музей находится в бывшем дворце, так что и интерьеры там впечатляющие.

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