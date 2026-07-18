Пледы, кроссовки и гости из Китая: как не пропустить театральный карнавал на Елагином острове

Праздник продлится два с половиной дня.

С 24 по 26 июля Елагин остров превратится в один сплошной балаган в лучшем смысле этого слова. Здесь пройдет XIV Международный фестиваль уличных театров.

Это будет три дня чистого драйва, где нет никакой «четвертой стены». Актеры могут вытащить вас в круг, заставить танцевать или просто обнять.

Масштабный движ: 17 площадок и гости из Китая

Организаторы решили задействовать буквально каждый метр парка. Всего откроют 17 точек: от ступеней величественного дворца до тихих полян и двориков.

В этом году отбор был жестким — из сотен заявок выбрали 30 самых крутых коллективов. В Питер съедутся артисты со всей России, а также команды из Беларуси и даже Китая, сообщает Культура Петербурга.

Что в меню? Всё: странные перформансы, шумные шествия, клоуны (не те, что в цирке, а современные и смешные), импровизации и, конечно, огненные шоу под вечер.

Почему «Прошлое — это лишь пролог»?

Это официальный девиз этого года. Смысл простой: в следующем году фестивалю исполнится 15 лет, это будет большой юбилей.

Чтобы к нему подготовиться, в этот раз решили показать всё самое лучшее, что накопилось за годы. Это будет своего рода «хит-парад» любимых постановок зрителей, но с новыми фишками.

Главный совет: не пропустите открытие

Самое эффектное шоу случится 24 июля. В 20:00 от метро «Крестовский остров» двинется шумная колонна артистов. Это будет яркое карнавальное шествие прямо до ворот парка.

Важный момент: в среду вход на открытие совершенно бесплатный. Отличный повод прогуляться после работы.

Когда идти и сколько стоит?

Основной театральный марафон пройдет в субботу и воскресенье (25–26 июля). Программа плотная: с 11 утра и до 10 вечера.

Цены на билеты в выходные:

Взрослые — 500 рублей.

Школьники, студенты и курсанты — 100 рублей.

Льготники и дети до 7 лет — бесплатно.

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