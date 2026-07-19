Быстрый пирог на сковороде за 30 минут — вкуснятина на ужин, готовится без хлопот

Когда времени на готовку почти нет, а семью нужно накормить вкусным и сытным блюдом, выручает рецепт без духовки и сложных ингредиентов. Пирог на сковороде с колбасой, картошкой и зеленью готовится за полчаса, получается ароматным, с нежной начинкой и румяной корочкой. Рецепт подходит для тех, кто ценит простоту и скорость, делится кулинарный блогер Алина Фуди.
Ингредиенты
Зелёный лук — небольшой пучок, картофель — 400 г, варёная колбаса — 200 г, яйца — 2 шт., мука — 1 столовая ложка с горкой, соль и перец по вкусу, масло для жарки (растительное или сливочное).
Приготовление
- Картофель и колбасу натирают на крупной тёрке, зелень мелко нарезают.
- Все ингредиенты смешивают с яйцами, добавляют муку, соль и перец.
- Сковороду разогревают с маслом, выкладывают смесь и распределяют ровным слоем.
- Жарят на слабом огне около 12 минут, затем аккуратно переворачивают и готовят ещё 12 минут до золотистой корочки.
Личный опыт автора
Когда попробовала этот рецепт, я сомневалась, что на сковороде получится настоящий пирог. Но уже через полчаса на столе было ароматное блюдо с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Теперь готовлю его, когда нет времени стоять у плиты, а домашние просят «чего-то вкусного». На следующий день пирог остаётся таким же вкусным — я беру его с собой на работу в контейнере.
Вывод
Простой и быстрый пирог на сковороде заменяет полноценный ужин или обед. Без духовки, без сложных ингредиентов — готовится за 30 минут и нравится всей семье.
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