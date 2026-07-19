Городовой / Полезное / Быстрый пирог на сковороде за 30 минут — вкуснятина на ужин, готовится без хлопот
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Поддельное «богатство» в чатах: как мошенники обманывают петербуржцев на лайках и фальшивых скриншотах Новости Петербурга
Не кормите «по суху» и забудьте про азот: маленькие хитрости, которые спасут растения от вымерзания уже сейчас Новости Петербурга
Золотая рыбка не понадобится: Борис Стругацкий объяснил, как добиться желаемого одной фразой — весь мир будет у ваших ног Полезное
От Нахимовцев до классики: встречаем юбилей флота под медь оркестров на Соборной площади Новости Петербурга
Мужское имя, которое гремело в СССР, а сегодня встречается редко — олицетворение мудрости и мощи Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Быстрый пирог на сковороде за 30 минут — вкуснятина на ужин, готовится без хлопот

Опубликовано: 19 июля 2026 12:31
 Проверено редакцией
Быстрый пирог на сковороде за 30 минут — вкуснятина на ужин, готовится без хлопот
Быстрый пирог на сковороде за 30 минут — вкуснятина на ужин, готовится без хлопот
Legion-Media
Пирог с картошкой и колбасой жарится на сковороде без духовки и заморочек — всего 30 минут, а результат сытный и ароматный. 

Когда времени на готовку почти нет, а семью нужно накормить вкусным и сытным блюдом, выручает рецепт без духовки и сложных ингредиентов. Пирог на сковороде с колбасой, картошкой и зеленью готовится за полчаса, получается ароматным, с нежной начинкой и румяной корочкой. Рецепт подходит для тех, кто ценит простоту и скорость, делится кулинарный блогер Алина Фуди.

Ингредиенты

Зелёный лук — небольшой пучок, картофель — 400 г, варёная колбаса — 200 г, яйца — 2 шт., мука — 1 столовая ложка с горкой, соль и перец по вкусу, масло для жарки (растительное или сливочное).

Приготовление

  1. Картофель и колбасу натирают на крупной тёрке, зелень мелко нарезают.
  2. Все ингредиенты смешивают с яйцами, добавляют муку, соль и перец.
  3. Сковороду разогревают с маслом, выкладывают смесь и распределяют ровным слоем.
  4. Жарят на слабом огне около 12 минут, затем аккуратно переворачивают и готовят ещё 12 минут до золотистой корочки.

Личный опыт автора

Когда попробовала этот рецепт, я сомневалась, что на сковороде получится настоящий пирог. Но уже через полчаса на столе было ароматное блюдо с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Теперь готовлю его, когда нет времени стоять у плиты, а домашние просят «чего-то вкусного». На следующий день пирог остаётся таким же вкусным — я беру его с собой на работу в контейнере.

Вывод

Простой и быстрый пирог на сковороде заменяет полноценный ужин или обед. Без духовки, без сложных ингредиентов — готовится за 30 минут и нравится всей семье.

Ранее мы рассказывали, как правильно варить кукурузу.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 4
🙏 1
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью