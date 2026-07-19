В Госдуме разъяснили, нужно ли регистрировать дачные колодцы и вносить их в ЕГРН

Разбираем изменения без паники

Лето на даче — это про отдых, а не про изучение законов, но некоторые нововведения лучше держать в голове. С июля 2026 года границы земель сельхозназначения начнут фиксировать в ЕГРН — и это вызывает у дачников массу вопросов.

На деле перемены касаются не столько обычных владельцев участков, сколько защиты сельхозземель от застройки.

Что реально меняется с июля

Главная цель поправок — сохранить ценные сельхозугодья: пашни, пастбища, сады. Теперь их границы будут чётко видны в ЕГРН, и перевести такие земли под садоводство или застройку станет невозможно.

Для большинства дачников, чьи участки уже оформлены по правилам, срочных действий не требуется. Об этом сообщает председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в интервью "Российской газете" (18+).

Мифы, которые сбивают с толку

В чатах и на форумах гуляет немало слухов. Например, многие уверены, что придётся массово регистрировать колодцы, но это не так: колодцы уже считаются хозпостройками, а регистрировать каждый не нужно — налогом облагают только капитальные объекты с фундаментом.

Ещё один популярный миф — о новых жёстких строительных нормах: пока таких норм нет, ориентироваться стоит на вид разрешённого использования участка, местные правила и противопожарные требования.

Неверно и то, что дачу можно оформить в собственность на любой земле: если участок попадает на особо ценное сельхозугодье, оформить его не получится.

Практические советы: как не попасть впросак

Чтобы спокойно заниматься огородом и не переживать из‑за штрафов, стоит заранее проверить сведения о своём участке, если планируется продажа, раздел или есть спор по межеванию.

Полезно также согласовать тип и высоту забора с соседями и правлением СНТ: единой федеральной нормы нет, но стандартом для межевых ограждений считается сетчатое ограждение высотой 1,2–1,8 м.

Важно соблюдать и противопожарные правила: мангал ставить не ближе 5 м от построек, следить, чтобы вокруг него на 2 м не было горючих материалов, а сухую растительность сжигать только в оборудованном месте и ни в коем случае не оставлять огонь без присмотра.

Мнение россиян

«Лучше один раз разобраться в документах СНТ, чем потом судиться из‑за забора или границ». «Хочется понятных и стабильных правил: чтобы не гадать, что завтра объявят незаконным». «Главное, чтобы защита сельхозугодий не ударила по тем, кто десятилетиями спокойно живёт на своём участке».

Вывод

Новые нормы не вводят для дачников массовых обязанностей, но усиливают защиту сельхозугодий от застройки. Главное — не поддаваться панике из‑за слухов, а опираться на официальные правила и документы своего товарищества. Внимательность и знание своих прав помогают избежать конфликтов и лишних трат.

Ранее «Городовой» рассказывал, как получить сведения о недвижимости и не переплачивать.