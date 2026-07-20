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Гриб, который в центральной России собирают ведрами — вкуснее белых и лисичек, а многие его пропускают

Опубликовано: 20 июля 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Гриб, который в центральной России собирают ведрами — вкуснее белых и лисичек, а многие его пропускают
фото legion-media
Недооценённый деликатес июля

Пока одни грибники охотятся за классическими боровиками и лисичками, другие открывают для себя куда более неожиданный, но не менее вкусный трофей.

Речь о грибе-зонтике — его нередко обходят стороной из-за странного вида, а зря. Этот лесной житель способен удивить даже искушённых любителей тихой охоты.

Как распознать гриб-зонтик и где его искать

Зонтик легко узнать по характерному силуэту: тонкая высокая ножка и крупная шляпка, которая со временем раскрывается в широкий купол. Искать его стоит на опушках, вдоль просек и в светлых хвойных лесах — особенно щедро он растёт в регионах центральной полосы. Сезон плодоношения длится с июля по сентябрь, а на удачной полянке можно быстро набрать целую корзину.

Вот на что стоит обратить внимание при сборе:

  • высота съедобного зонтика нередко достигает 30–40 см, а диаметр шляпки — до 25 см;
  • при надавливании или срезе мякоть краснеющего зонтика становится рыжеватой, у ядовитых двойников цвет не меняется;
  • у съедобных видов ножка гладкая, без «мешочка» (вольвы) у основания — его наличие сигнализирует об опасности.

Готовим зонтик: простые и вкусные варианты

У зонтика нежная текстура и приятный ореховый оттенок вкуса, который особенно ярко раскрывается при жарке. Самый беспроигрышный вариант — слегка отварить шляпки, а затем обжарить на сливочном масле: получаются аппетитные лепёшки с хрустящей корочкой. Не менее хороши зонтики в кляре, в пасте, в виде котлет или в супе.

Правила сбора и обработки

Чтобы не навредить грибнице и сохранить урожай для будущих сезонов, ножку срезают аккуратно у самой земли. Сразу после сбора стоит убрать с грибов хвою и листья, а дома — быстро ополоснуть и обсушить. Из‑за хрупкости шляпки лучше класть их в корзину сверху, чтобы не помять, отмечает источник.

Мнение россиян: три цитаты

«Раньше обходил зонтики стороной — думал, что это какая-то поганка. Попробовал у соседа по даче — теперь специально ищу».

«Вкус реально как у благородных грибов, а собирать проще: они крупные, сразу бросаются в глаза».

«Главное — не рисковать, если есть хоть малейшие сомнения. Лучше оставить сомнительный гриб в лесу».

Вывод

Гриб-зонтик — достойный кандидат на место в корзине даже рядом с традиционными фаворитами. Он вкусен, удобен в сборе и открывает новые кулинарные возможности. Главное — уверенно отличать его от опасных двойников и соблюдать правила заготовки. Тогда тихая охота станет не только продуктивной, но и по-настоящему увлекательной.

Ранее «Городовой» рассказывал, что может привести к гибели замиокулькаса.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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