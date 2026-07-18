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Что может привести к гибели замиокулькаса: агроном назвала причины – как помочь растению

Опубликовано: 18 июля 2026 14:07
 Проверено редакцией
Что может привести к гибели замиокулькаса: агроном назвала причины – как помочь растению
Что может привести к гибели замиокулькаса: агроном назвала причины – как помочь растению
Городовой ру
Как не допустить гибели замиокулькаса

Комнатные цветоводы, занимающиеся разведением замиокулькаса, считают это растение довольно неприхотливым. Однако порой и этот суккулент может заболеть и погибнуть. Агроном Ксения Давыдова рассказала, чего не любит замиокулькас.

Температура

Прежде всего, замиокулькас является растением, требующим внимательного ухода. Этот суккулент негативно реагирует на резкие перепады температур, низкие температуры и сквозняки, что может привести к появлению потемнений на листьях.

Световой режим

Недостаток освещения может спровоцировать вытягивание растения. Механические повреждения могут стать причиной гибели листьев, а избыточный полив в условиях низких температур способен вызвать загнивание стеблей и корневой системы.

Влажность

Наиболее частой причиной гибели растения является избыток влаги, вызванный чрезмерно частым поливом. Пересадка в тяжелую глинистую почву с низкой испаряемостью влаги также губительна для этих растений.

Ранее мы рассказали, чем подкормить спатифиллум.

Автор:
Ксения Давыдова
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