Что может привести к гибели замиокулькаса: агроном назвала причины – как помочь растению

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Огурцы усыпаны завязями, но они не растут — не спешу с подкормками: проверяю температуру, полив и убираю переросшие плоды

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Почему в СССР розетки ставили на уровне пояса, а теперь у пола — экономия проводов, безопасность детей и новые стандарты

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Делаю этот эликсир для замиокулькаса — и он становится пышным и зелёным, как крокодил

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Размножить замиокулькас – легко: из одного сегмента получится несколько растений – рекомендации агронома с 20-летним стажем

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Размножаю замиокулькас черенками — и он растёт без хлопот: нарезаю, в воду, через 2 месяца в грунт

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