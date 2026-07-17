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Ретро-паровоз, хруст калиток и белые ночи: почему в Карелию нужно ехать именно летом

Опубликовано: 17 июля 2026 21:38
 Проверено редакцией
Ретро-паровоз, хруст калиток и белые ночи: почему в Карелию нужно ехать именно летом
Ретро-паровоз, хруст калиток и белые ночи: почему в Карелию нужно ехать именно летом
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Лето - это отличное время, чтобы отправиться в Карелию. 

Если вы думаете, что Карелия — это только суровые морозы и заснеженные ели, то вы многое теряете. Летом этот регион превращается в настоящий рай для тех, кто устал от городской суеты.

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала "Городовому", почему стоит поехать в Карелию именно сейчас и как сделать этот отдых идеальным.

Почему стоит ехать летом

Летом в Карелии наступают белые ночи — это когда гулять можно хоть до трех утра, и всё равно будет светло. Погода обычно приятная, нет изнуряющей жары.

В лесах полно ягод, а озера прогреваются достаточно, чтобы можно было порыбачить или даже окунуться.

Важный лайфхак: погода здесь капризная. Даже если прогноз обещает солнце, киньте в чемодан дождевик и легкую куртку. Лишними не будут.

Главный минус, о котором нельзя молчать

Карелия — это густые леса и много воды. А значит, здесь живут полчища комаров и мошек.

"Но нужно быть готовым к тому, что Карелия — это всё-таки достаточно зелёный регион.

Здесь нужно быть готовым к тому, что будут комары, мошки, поэтому обязательно с собой берите средства защиты, закрытую одежду, чтобы минимизировать нападение этих насекомых", - советует эксперт.

Что обязательно посмотреть

Мест много, но вот «золотой стандарт»:

  1. Парк Рускеала. Это мраморный каньон с бирюзовой водой. Самый кайф — приехать сюда на «Рускеальском экспрессе». Это настоящий старинный паровоз с интерьерами в стиле XIX века. Фото будут огненные.
  2. Остров Кижи. Деревянные церкви, построенные без единого гвоздя. Выглядит как декорации к сказке.
  3. Остров Валаам. Древний монастырь посреди Ладожского озера. Очень спокойное и сильное место.
  4. Водопад Кивач. Мощный, шумный и очень фотогеничный. Он считается одним из самых больших равнинных водопадов в Европе.

Где лучше поселиться

Все зависит от вашего формата:

  • Петрозаводск. Столица. Здесь много ресторанов, красивая набережная и вся цивилизация под рукой. Отсюда удобно ездить на экскурсии.
  • Сортавала. Маленький уютный город. Идеально, если хотите изучить Ладогу и быстро добираться до Рускеалы.
  • Глэмпинги и базы отдыха. Это вариант для тех, кто хочет проснуться от шума волн. Сейчас в Карелии много стильных домиков с панорамными окнами прямо в лесу.

Чем заняться: от экстрима до кухни

Скучать точно не придется. Для активных есть сплавы по рекам, поездки на квадроциклах и сап-борды. В Рускеале можно пролететь над каньоном на зиплайне.

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"Можно постить всевозможные карельские деревни, где можно продегустировать местную кухню, либо же, например, пройти мастер-класс по выпечке калиток. Это такие традиционные пирожки в Карелии.

Если едете с детьми, то можно посетить парк Бастион. Там реконструирована эпоха викингов", - рассказывает Наталья Ансталь.

Зоопарки. В Карелии есть огромный зоопарк под открытым небом, где животные живут почти на воле. Еще есть комплекс «Три медведя» — там можно посмотреть на лесных зверей вблизи.

Карелия — это про перезагрузку. Здесь не нужно никуда спешить. Просто дышите чистым воздухом, ешьте чернику прямо с куста и наслаждайтесь моментом. Она того стоит!

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге безопасно зайти в воду.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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