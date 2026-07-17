Этот минтай уделывает любую красную рыбу: 30 минут, горчица, майонез, а соус из кабачка — вишенка на торте

Простое блюдо с вау‑эффектом

Минтай незаслуженно считают слишком будничной рыбой — а зря. При правильном подходе он легко превращается в сочное, ароматное блюдо с аппетитной корочкой.

Этот метод приготовления заставит даже искушенных едоков просить добавку, а набор продуктов при этом остаётся максимально простым

Что подготовить: список ингредиентов

Минтай (1–1,2 кг), майонез (3 ст. л.), готовая горчица (3 ст. л.) и зернистая горчица (1 ст. л.) — база для пряного маринада.

(1–1,2 кг), майонез (3 ст. л.), готовая горчица (3 ст. л.) и зернистая горчица (1 ст. л.) — база для пряного маринада. Копчёная паприка (1 ч. л.) и сушёный чеснок (1 ч. л.) добавят глубины вкуса без лишней остроты.

(1 ч. л.) и сушёный чеснок (1 ч. л.) добавят глубины вкуса без лишней остроты. Пармезан (40–50 г) — для тонкой пикантной корочки.

(40–50 г) — для тонкой пикантной корочки. Для соуса: молодой кабачок (1 шт.), чеснок (2 зубчика), греческий йогурт (3 ст. л.), оливковое масло (1 ст. л.), свежий укроп и специи по вкусу.

Как готовить: коротко и по делу

Рыбу нужно очистить от внутренностей и обязательно убрать чёрную плёнку — она даёт горечь. Смешайте майонез с двумя видами горчицы и специями, щедро смажьте тушки внутри и снаружи, оставьте на 10–15 минут — так вкус станет насыщеннее.

Рядом в форму положите нарезанный кабачок и зубчики чеснока, слегка сбрызните маслом. Запекайте при 200 °С примерно 25–30 минут.

За 5 минут до конца посыпьте минтай тёртым пармезаном — он расплавится и подрумянится до золотистой корочки.

Соус, который всё решает

Запечённые кабачок и чеснок пробейте в блендере с йогуртом, укропом и щепоткой соли — получится нежный кремовый соус с деликатным ароматом. Он идеально дополняет рыбу и выглядит как подача из хорошего кафе.

Подавайте минтай горячим: можно полить соусом или поставить его рядом в небольшой соуснице.

Вывод

Такое блюдо ломает стереотип о «простом» минтае: рыба остаётся сочной, корочка получается пикантной, а соус придаёт всему ансамблю ресторанный шарм. Рецепт не требует редких продуктов и сложных техник, зато результат приятно удивляет.

Это отличный вариант и для семейного ужина, и для приёма гостей.

Мнения россиян

«Думала, что из минтая ничего интересного не выйдет, но этот вариант реально вкусный. Особенно понравился соус — лёгкий, но выразительный», — Ольга, 35 лет. «Приготовил на ужин — дети, которые обычно рыбу не едят, съели всё до кусочка. Теперь это наш семейный хит», — Дмитрий, 40 лет. «Люблю, когда блюдо выглядит эффектно, а готовится просто. Тут как раз такой случай: и красиво, и вкусно, и без лишних хлопот», — Анна, 38 лет.

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