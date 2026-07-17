Аромат белья как в пятизвёздочном отеле — достаточно одной простой вещи в барабане

Новости по теме

Всего 3 минуты, и гречка заблагоухает: ореховый аромат и тает во рту даже без сливочного масла

Перейти

Бутылки из-под масла не выбрасываю, а берегу как зеницу ока: делаю из них необычно крутые вещи — друзья разбирают на сувениры

Перейти

Добавили это масло – и спатифиллум выстрелит десятками парусов: даже самый чахлый превратится в красавца

Перейти

3 капли на салфетку - и трем белую подошву: ни желтизны, ни грязи, ни серости

Перейти

Перестала тереть унитаз часами: салфетки с белизной на 10 минут — и налёт исчезает сам, без усилий и ёршика

Перейти