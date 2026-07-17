Бонусы-невидимки и лишние часы: каждый десятый в Ленобласти уходит с новой работы в первый же вечер

Часто обещания работодателей не совпадают с реальностью.

Знакомая ситуация: на собеседовании вам обещают горы золотые, дружный коллектив и бесплатные печеньки.

Вы выходите на работу, а там — завалы, токсичный начальник и зарплата ниже, чем договаривались.

Аналитики hh.ru и Dream Job выяснили, что почти половина жителей Ленобласти (44%) разочаровываются в новом месте сразу после трудоустройства, пишет online47.

Обещали одно, получили другое

Чаще всего людей обманывают в самом важном. Вот топ «сюрпризов», которые бесят больше всего:

Деньги. 20% новичков понимают, что обещанных бонусов и премий им не видать.

20% новичков понимают, что обещанных бонусов и премий им не видать. Нагрузка. 15% обнаруживают, что работы в два раза больше, чем говорили.

15% обнаруживают, что работы в два раза больше, чем говорили. График. 12% сталкиваются с вечными переработками.

12% сталкиваются с вечными переработками. Обязанности. 10% делают совсем не то, на что подписывались.

Любовь прошла за неделю

Многие не готовы терпеть дискомфорт годами. Исследование показало: 64% работников увольнялись в первые полгода.

Самое интересное — это скорость принятия решения. Большинство (64%) понимают, что совершили ошибку, уже в первый месяц.

Каждый четвертый осознает это через неделю. А 10% счастливчиков понимают всё в первый же рабочий день, разворачиваются и уходят. В 87% случаев люди уходят сами, не дожидаясь, пока их «попросят».

Дело не только в деньгах. Людей отпугивает плохой стиль управления — это причина для 39% увольнений.

Ещё треть новичков бросают в «воду» без спасательного круга: нет ни обучения, ни поддержки, ни нормального введения в курс дела (онбординга).

Интересный факт: Эксперты подсчитали, что замена одного сотрудника обходится компании в сумму от 2 до 5 его месячных зарплат.

Это расходы на поиск, налоги и время других сотрудников на обучение новичка, который в итоге уйдет.

Соискатели теперь — настоящие детективы

Обжегшись один раз, люди меняют тактику. Теперь 94% кандидатов перед тем, как сказать «да», превращаются в Шерлоков Холмсов. Что они делают:

Тщательно изучают отзывы бывших сотрудников.

Расспрашивают о реальном графике и переработках.

Пытаются понять, адекватный ли в компании начальник.

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