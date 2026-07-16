Боссам недоплачивают, а строителям накидывают сверху: топ самых денежных профессий Петербурга в 2026 году

Обычно мы привыкли к тому, что на собеседовании приходится торговаться за зарплату. Но сейчас в Петербурге есть сферы, где компании готовы платить даже больше, чем просят кандидаты, гласит исследование hh.ru
Это:
- Сельское хозяйство;
- Добыча сырья;
- Автомобильный бизнес.
Почему так? Всё просто — работать там некому. Дефицит кадров настолько острый, что бизнес готов «доплачивать за лояльность», лишь бы закрыть пустующие места квалифицированными людьми.
Топ-менеджеры хотят слишком много
Совсем другая ситуация в офисах. Самый большой разрыв между «хочу» и «реально дают» — у руководителей высшего звена.
В среднем петербургский босс мечтает о зарплате в 180 тысяч рублей. Работодатели же в среднем готовы предложить только 150 тысяч, пишет 78.ru.
Похожая история в консалтинге, строительстве и IT. Кандидаты всё еще надеются на «золотые горы», но бизнес начал считать деньги и не спешит удовлетворять любые запросы.
Кто готов уступить, а кто стоит на своем
Почти половина петербуржцев (45%) — люди принципиальные. Они скорее будут искать работу дольше, чем согласятся на меньшую зарплату.
Самыми упрямыми оказались работники автосервисов, строители и аграрии.
А вот самые гибкие — айтишники, маркетологи и люди из сферы развлечений. Они проще смотрят на вещи и готовы обсуждать условия, если проект им интересен.
Интересный факт: эксперты отмечают, что такая гибкость IT-сектора связана с возможностью удаленки. Специалисту проще снизить планку по зарплате, если ему не нужно тратить два часа в день на дорогу до офиса.
Кошельки становятся толще
Несмотря на споры о зарплатах, официальные цифры радуют. За первые четыре месяца 2026 года реальные зарплаты в Петербурге (то есть те, на которые мы покупаем продукты и услуги) выросли на 5,8%.
Город в целом стал зарабатывать больше. Оборот петербургских компаний подскочил на 7%. Это значит, что бизнес живет, крутится и приносит деньги.
Рекордсмены по доходам: кафе и стройки
Если вы думали, что всё замерло, посмотрите на эти цифры. Больше всего обороты выросли в двух сферах:
- Гостиницы и рестораны (+36,3%). Петербург подтверждает статус туристической столицы. Люди стали чаще ходить в кафе и ездить в отпуск в Питер.
- Строительство (+31,1%). Город продолжает активно застраиваться, несмотря на все экономические сложности.
Главный совет для тех, кто ищет работу: если вы умеете работать руками или разбираетесь в технике — вы в дефиците, и это ваш звездный час.
Если вы менеджер — приготовьтесь к тому, что за высокую зарплату придется побороться.
Ранее «Городовой» рассказывал, на сколько хватит средней зарплаты в Петербурге.