Боссам недоплачивают, а строителям накидывают сверху: топ самых денежных профессий Петербурга в 2026 году

Три сферы в Петербурге испытывают дефицит кадров.

Обычно мы привыкли к тому, что на собеседовании приходится торговаться за зарплату. Но сейчас в Петербурге есть сферы, где компании готовы платить даже больше, чем просят кандидаты, гласит исследование hh.ru

Это:

Сельское хозяйство;

Добыча сырья;

Автомобильный бизнес.

Почему так? Всё просто — работать там некому. Дефицит кадров настолько острый, что бизнес готов «доплачивать за лояльность», лишь бы закрыть пустующие места квалифицированными людьми.

Топ-менеджеры хотят слишком много

Совсем другая ситуация в офисах. Самый большой разрыв между «хочу» и «реально дают» — у руководителей высшего звена.

В среднем петербургский босс мечтает о зарплате в 180 тысяч рублей. Работодатели же в среднем готовы предложить только 150 тысяч, пишет 78.ru.

Похожая история в консалтинге, строительстве и IT. Кандидаты всё еще надеются на «золотые горы», но бизнес начал считать деньги и не спешит удовлетворять любые запросы.

Кто готов уступить, а кто стоит на своем

Почти половина петербуржцев (45%) — люди принципиальные. Они скорее будут искать работу дольше, чем согласятся на меньшую зарплату.

Самыми упрямыми оказались работники автосервисов, строители и аграрии.

А вот самые гибкие — айтишники, маркетологи и люди из сферы развлечений. Они проще смотрят на вещи и готовы обсуждать условия, если проект им интересен.

Интересный факт: эксперты отмечают, что такая гибкость IT-сектора связана с возможностью удаленки. Специалисту проще снизить планку по зарплате, если ему не нужно тратить два часа в день на дорогу до офиса.

Кошельки становятся толще

Несмотря на споры о зарплатах, официальные цифры радуют. За первые четыре месяца 2026 года реальные зарплаты в Петербурге (то есть те, на которые мы покупаем продукты и услуги) выросли на 5,8%.

Город в целом стал зарабатывать больше. Оборот петербургских компаний подскочил на 7%. Это значит, что бизнес живет, крутится и приносит деньги.

Рекордсмены по доходам: кафе и стройки

Если вы думали, что всё замерло, посмотрите на эти цифры. Больше всего обороты выросли в двух сферах:

Гостиницы и рестораны (+36,3%). Петербург подтверждает статус туристической столицы. Люди стали чаще ходить в кафе и ездить в отпуск в Питер. Строительство (+31,1%). Город продолжает активно застраиваться, несмотря на все экономические сложности.

Главный совет для тех, кто ищет работу: если вы умеете работать руками или разбираетесь в технике — вы в дефиците, и это ваш звездный час.

Если вы менеджер — приготовьтесь к тому, что за высокую зарплату придется побороться.

Ранее «Городовой» рассказывал, на сколько хватит средней зарплаты в Петербурге.