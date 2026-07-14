Две недели в «трешке» или 5 дней роскоши: на сколько хватит средней зарплаты в Петербурге

Сэкономить в Северной столице можно, если знать несколько лайфхаков.

Аналитики сервиса «Отелло» взяли среднюю зарплату по стране (в 2026 году это примерно 106 тысяч рублей) и посмотрели, сколько ночей на эти деньги можно прожить в разных городах.

Если ваша цель — Санкт-Петербург, то на одну зарплату вы сможете снять номер в трехзвездочном отеле на две недели, пишет "Деловой Петербург".

Если хочется больше комфорта, то в «четверке» выйдет всего 10 дней, а в роскошном пятизвездочном отеле — всего 5 дней.

Для сравнения: в Краснодаре на те же деньги можно отдыхать почти месяц (25 ночей). А вот в Геленджике или Сириусе цены кусаются — там отдых выйдет дороже, чем в Северной столице.

Сколько стоит ночь в Петербурге?

В среднем за одну ночь в питерском отеле этим летом просят 8 773 рубля.

Интересно, что туристы обычно приезжают в Петербург на 4 дня. Это дольше, чем в среднем по России. Видимо, за пару дней обойти все музеи и мосты просто невозможно.

По популярности город сейчас на втором месте, уступая только курортам Краснодарского края.

Лайфхаки: как сэкономить на поездке

Если «две недели на одну зарплату» звучит для вас как вызов, вот несколько советов, которые помогут не оставить в Петербурге все деньги:

Бронируйте заранее. В период Белых ночей цены взлетают в 2-3 раза, а мест нет уже за месяц. Ищите «несезонные» даты. В августе цены обычно чуть ниже, чем в июне, а погода часто даже лучше. Не только отели. В Петербурге огромный рынок апартаментов. Часто снять квартиру-студию в центре выходит дешевле, чем номер в отеле 3*, а условия будут лучше. Еда и транспорт. Пользуйтесь картой «Подорожник» для метро и автобусов — это в разы дешевле разовых билетов. А вместо дорогих ресторанов загляните в легендарные пышечные или на фуд-корты (например, «Vokzal 1853» или «Василеостровский рынок»).

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург занял второе место в битве за право быть гастрономической столицей.