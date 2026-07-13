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Серебро с привкусом корюшки: Петербург обогнал Париж, но чуть-чуть не дотянул до Казани

Опубликовано: 13 июля 2026 19:58
 Проверено редакцией
Серебро с привкусом корюшки: Петербург обогнал Париж, но чуть-чуть не дотянул до Казани
Серебро с привкусом корюшки: Петербург обогнал Париж, но чуть-чуть не дотянул до Казани
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Для 59% россиян местная кухня становится решающим поводом для повторной поездки в уже знакомый город.

Раньше в путешествиях мы бегали по музеям, а теперь всё чаще ищем, где подают самый сочный эчпочмак или свежего краба. Гастротуризм в России переживает настоящий бум.

Недавний опрос компаний СДЭК и OneTwoTrip показал: еда стала для нас одним из главных поводов сорваться с места, сообщает 78.ru.

Почти 60% россиян готовы вернуться в город только ради того, чтобы еще раз зайти в понравившийся ресторан.

Тройка лидеров: Казань, Петербург и Владивосток

В битве за звание самой вкусной столицы страны сошлись три разных вкуса:

  1. Казань (54%). Лидер рейтинга. Сюда едут за татарским гостеприимством и выпечкой.
  2. Санкт-Петербург (52%). Серебро. Город славится не только корюшкой, но и самой высокой концентрацией авторских ресторанов. К слову, Петербург официально запатентовал товарный знак «Гастрономическая столица России» еще в прошлом году.
  3. Владивосток (49%). Бронза. Здесь правит бал море и Азия: гребешки, крабы и знаменитые паровые булочки пян-се.

В топ также попали Москва, Махачкала и Калининград. У каждого города своя «фишка» — от кавказских пирогов до немецких клопсов.

Россия обставила Францию и Испанию

Интересный поворот: в мировом рейтинге гастрономии россияне поставили свою страну на третье место (51%). Мы уступили только признанным лидерам — Италии и Грузии. Зато Россия обошла такие гурманские страны, как Франция, Испания и Китай.

Похоже, мы наконец-то распробовали свое: локальные продукты и современная кухня делают путешествия по стране по-настоящему азартными.

Что мы едим и что везем домой?

Почти все туристы (92%) в поездках обязательно ищут местные блюда.

  • В приоритете: национальная кухня (её пробуют 93% опрошенных).
  • Сладости: на втором месте (45%).
  • Экзотика и морепродукты: замыкают тройку.

Вместо магнитов на холодильник мы всё чаще везем «вкусные» подарки. В топе покупок — конфеты, сыры, редкие специи и мясные деликатесы. Каждый четвертый турист обязательно привозит домой пачку местного чая или кофе.

Петербург ставит рекорды

Северная столица в 2025 году показала невероятные результаты. Город посетили 12,5 миллионов человек. Это население трех Петербургов!

Туризм принес в бюджет города больше 800 миллиардов рублей. Это на 15% больше, чем в прошлом году.

Гости не только едят, но и живут с комфортом: только за последний год в городе открыли 10 новых крупных отелей.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург бьет рекорды, но пугает гидов наценками.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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