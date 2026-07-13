Серебро с привкусом корюшки: Петербург обогнал Париж, но чуть-чуть не дотянул до Казани

Раньше в путешествиях мы бегали по музеям, а теперь всё чаще ищем, где подают самый сочный эчпочмак или свежего краба. Гастротуризм в России переживает настоящий бум.
Недавний опрос компаний СДЭК и OneTwoTrip показал: еда стала для нас одним из главных поводов сорваться с места, сообщает 78.ru.
Почти 60% россиян готовы вернуться в город только ради того, чтобы еще раз зайти в понравившийся ресторан.
Тройка лидеров: Казань, Петербург и Владивосток
В битве за звание самой вкусной столицы страны сошлись три разных вкуса:
- Казань (54%). Лидер рейтинга. Сюда едут за татарским гостеприимством и выпечкой.
- Санкт-Петербург (52%). Серебро. Город славится не только корюшкой, но и самой высокой концентрацией авторских ресторанов. К слову, Петербург официально запатентовал товарный знак «Гастрономическая столица России» еще в прошлом году.
- Владивосток (49%). Бронза. Здесь правит бал море и Азия: гребешки, крабы и знаменитые паровые булочки пян-се.
В топ также попали Москва, Махачкала и Калининград. У каждого города своя «фишка» — от кавказских пирогов до немецких клопсов.
Россия обставила Францию и Испанию
Интересный поворот: в мировом рейтинге гастрономии россияне поставили свою страну на третье место (51%). Мы уступили только признанным лидерам — Италии и Грузии. Зато Россия обошла такие гурманские страны, как Франция, Испания и Китай.
Похоже, мы наконец-то распробовали свое: локальные продукты и современная кухня делают путешествия по стране по-настоящему азартными.
Что мы едим и что везем домой?
Почти все туристы (92%) в поездках обязательно ищут местные блюда.
- В приоритете: национальная кухня (её пробуют 93% опрошенных).
- Сладости: на втором месте (45%).
- Экзотика и морепродукты: замыкают тройку.
Вместо магнитов на холодильник мы всё чаще везем «вкусные» подарки. В топе покупок — конфеты, сыры, редкие специи и мясные деликатесы. Каждый четвертый турист обязательно привозит домой пачку местного чая или кофе.
Петербург ставит рекорды
Северная столица в 2025 году показала невероятные результаты. Город посетили 12,5 миллионов человек. Это население трех Петербургов!
Туризм принес в бюджет города больше 800 миллиардов рублей. Это на 15% больше, чем в прошлом году.
Гости не только едят, но и живут с комфортом: только за последний год в городе открыли 10 новых крупных отелей.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург бьет рекорды, но пугает гидов наценками.