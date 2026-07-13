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Миллионы туристов и билеты «для богатых»: Петербург бьет рекорды, но пугает гидов наценками

Опубликовано: 13 июля 2026 15:54
 Проверено редакцией
Миллионы туристов и билеты «для богатых»: Петербург бьет рекорды, но пугает гидов наценками
Миллионы туристов и билеты «для богатых»: Петербург бьет рекорды, но пугает гидов наценками
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В этом году турпоток должен увеличиться. 

Санкт-Петербург снова в топе. Город на Неве забит туристами, и власти официально заявляют: всё идет по плану. Но так ли всё радужно для обычного путешественника?

Цифры растут, чиновники довольны

Вице-губернатор Борис Пиотровский в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что в прошлом году город принял 12,5 миллионов человек. В этом году ждут еще больше — рост составит около 5%.

В планах на 2026 год — перешагнуть отметку в 13 миллионов гостей. Иностранцы тоже возвращаются: в прошлом году их приехало около 900 тысяч.

Но за красивыми цифрами скрывается проблема, которая пугает даже профессиональных гидов.

Отдых для богачей?

Местные гиды бьют тревогу: Петербург стремительно превращается в город для обеспеченных людей. Александра Маяк из Содружества профессиональных гидов отмечает, что спрос на индивидуальные экскурсии падает, пишет "КП".

Причина проста — цены. Если обычная прогулка по улице подорожала не сильно, то за вход в музеи придется выложить кругленькую сумму.

Почему так дорого

Цены на экскурсионные программы с посещением музеев взлетели на 30%, а в некоторых случаях — аж на 300%. Это гораздо выше официальной инфляции.

К этому стоит добавить и другие расходы:

  • Жилье: Летом цены на отели в центре города кусаются.
  • Транспорт: Такси и билеты на «Метеоры» до Петергофа тоже не дешевеют.
  • Музеи: В топовые места Петербурга билеты нужно ловить заранее, и стоят они прилично.

Сейчас основной поток туристов — это наши соотечественники. Но бюджеты у людей не резиновые.

Многие начинают экономить: вместо музеев просто гуляют по набережным, а вместо ресторанов выбирают фуд-корты или пышечные.

Эксперты опасаются, что если цены продолжат расти такими темпами, город потеряет «среднего» туриста.

Петербург рискует стать местом «одного дня» или элитным курортом, который не по карману обычной семье из региона.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие локации посетить ради конного туризма.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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