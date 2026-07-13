Не от Москвы: откуда над Петербургом появился «хвост» шторма, который не предсказала ни одна машина

Погодный апокалипсис зародился прямо в Ленобласти.

Прошедшая суббота в Петербурге и области выдалась «валидольной». Пока все ждали обычного летнего дождика, природа устроила настоящий апокалипсис.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, откуда прилетело и почему синоптики (и даже их суперкомпьютеры) не успели нас вовремя предупредить.

Сюрприз «местного производства»

Многие привыкли винить во всём Москву — мол, из столицы пришла непогода. Но в этот раз Москва ни при чём. Шторм зародился прямо у нас под носом.

Над Ленинградской областью возник локальный циклон. Давление упало так резко, что произошел настоящий «взрыв» в атмосфере.

Самое обидное, что этот процесс был настолько стремительным и непредсказуемым, что его не просчитала ни одна компьютерная модель в мире.

Даже утром в субботу прогнозы молчали. В итоге предупреждения рассылали уже «по факту», когда тучи затянули небо.

Дождь и ветер

Больше всего досталось северу Петербурга. В районе Мурино и Песочного за сутки вылилось до 77 мм воды.

Чтобы вы понимали: на главной метеостанции города зафиксировали 42,5 мм — а это больше половины всей месячной нормы июля!

Ветер тоже не шутил. В некоторых районах порывы достигали 25 м/с. Этого достаточно, чтобы валить деревья и сносить легкие конструкции.

Интересно, что эпицентр стихии часто проходил мимо официальных датчиков, поэтому реальная сила шквалов в жилых кварталах могла быть еще выше.

Почему так произошло?

Такие явления называют «взрывной конвекцией». Когда стоит сильная жара, а потом сталкиваются разные воздушные массы, облака начинают расти вверх с бешеной скоростью.

Получается узкая, но очень мощная «цепочка» из ливней, града и шквалов. Именно поэтому в одном районе города машины плавали, а в другом — люди спокойно гуляли под небольшим дождиком.

Хорошие новости: неделя будет спокойной

Если вы устали от погодных качелей, у нас есть отличные новости. До конца рабочей недели в Петербурге воцарится антициклон. Это значит:

Никаких потопов. Осадков до пятницы не ожидается.

Осадков до пятницы не ожидается. Идеальное лето. Днем будет комфортные +23…+26 градусов. Больше никакой липкой жары.

Днем будет комфортные +23…+26 градусов. Больше никакой липкой жары. Свежий воздух. Ветер сменится на северный, так что дышать в городе станет легче.

К выходным ветер снова развернется на юг и придет новый циклон, но пока можно выдохнуть и насладиться нормальным летом.

Ранее «Городовой» рассказывал, что синоптик нашел на карте Петербурга места, где жару прервут ливни.