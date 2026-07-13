Не от Москвы: откуда над Петербургом появился «хвост» шторма, который не предсказала ни одна машина

Прошедшая суббота в Петербурге и области выдалась «валидольной». Пока все ждали обычного летнего дождика, природа устроила настоящий апокалипсис.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, откуда прилетело и почему синоптики (и даже их суперкомпьютеры) не успели нас вовремя предупредить.
Сюрприз «местного производства»
Многие привыкли винить во всём Москву — мол, из столицы пришла непогода. Но в этот раз Москва ни при чём. Шторм зародился прямо у нас под носом.
Над Ленинградской областью возник локальный циклон. Давление упало так резко, что произошел настоящий «взрыв» в атмосфере.
Самое обидное, что этот процесс был настолько стремительным и непредсказуемым, что его не просчитала ни одна компьютерная модель в мире.
Даже утром в субботу прогнозы молчали. В итоге предупреждения рассылали уже «по факту», когда тучи затянули небо.
Дождь и ветер
Больше всего досталось северу Петербурга. В районе Мурино и Песочного за сутки вылилось до 77 мм воды.
Чтобы вы понимали: на главной метеостанции города зафиксировали 42,5 мм — а это больше половины всей месячной нормы июля!
Ветер тоже не шутил. В некоторых районах порывы достигали 25 м/с. Этого достаточно, чтобы валить деревья и сносить легкие конструкции.
Интересно, что эпицентр стихии часто проходил мимо официальных датчиков, поэтому реальная сила шквалов в жилых кварталах могла быть еще выше.
Почему так произошло?
Такие явления называют «взрывной конвекцией». Когда стоит сильная жара, а потом сталкиваются разные воздушные массы, облака начинают расти вверх с бешеной скоростью.
Получается узкая, но очень мощная «цепочка» из ливней, града и шквалов. Именно поэтому в одном районе города машины плавали, а в другом — люди спокойно гуляли под небольшим дождиком.
Хорошие новости: неделя будет спокойной
Если вы устали от погодных качелей, у нас есть отличные новости. До конца рабочей недели в Петербурге воцарится антициклон. Это значит:
- Никаких потопов. Осадков до пятницы не ожидается.
- Идеальное лето. Днем будет комфортные +23…+26 градусов. Больше никакой липкой жары.
- Свежий воздух. Ветер сменится на северный, так что дышать в городе станет легче.
К выходным ветер снова развернется на юг и придет новый циклон, но пока можно выдохнуть и насладиться нормальным летом.
Ранее «Городовой» рассказывал, что синоптик нашел на карте Петербурга места, где жару прервут ливни.