Капризные соседи роз: что нельзя сажать рядом — тюльпаны, можжевельник, мята и даже хрен, от них одни проблемы

Какие растения нельзя сажать рядом с розами: список опасных соседей для королевы сада — луковичные, хвойные и агрессивные почвопокровные.

Роза — королева сада, но она требовательна к окружению. Неправильно подобранные соседи могут угнетать её рост, отнимать питание и провоцировать болезни. Чтобы клумба радовала глаз, важно знать, какие растения не стоит сажать рядом с розами, пишет автор блога "Сделай сам" (18+).

Луковичные: тюльпаны, лилии, нарциссы и гиацинты

На первый взгляд, луковичные — идеальные соседи: они цветут ранней весной, когда розы только просыпаются. Однако проблема в уходе. Тюльпаны и лилии требуют ежегодной выкопки, а это травмирует корни роз. Кроме того, луковичные часто переносят грибковые заболевания, опасные для роз.

Почвопокровные агрессоры: барвинок, живучка, обриета

Эти растения быстро разрастаются, образуя плотный ковёр. Они перекрывают доступ кислорода к корням роз, создают повышенную влажность и провоцируют гниение корневой шейки. Кроме того, они отбирают питательные вещества, оставляя розу голодной.

Растения с мощной корневой системой

Дельфиниумы, наперстянки, мальвы и подсолнухи имеют глубокие стержневые корни. Они конкурируют с розами за воду и питание в глубоких слоях почвы. Чаще всего роза проигрывает эту борьбу: куст становится угнетённым, листья мельчают, цветение скудеет.

Лютиковые: клематисы, анемоны, аквилегии

Эти растения выделяют в почву вещества, которые могут угнетать розы. Особенно опасны клематисы — их корни оплетают корни розы, нарушая проводимость. Такой тандем требует большого опыта и постоянного контроля.

Хвойные: туи, можжевельники, ели

Хвойные сильно закисляют почву, а розы предпочитают нейтральные или слабокислые грунты. В кислой среде многие питательные вещества становятся недоступными, что приводит к хлорозу (пожелтению листьев) и замедлению роста.

Деревья и кустарники: берёза, клён, яблоня

Крупные деревья имеют мощные корни, которые расползаются на десятки метров. Они перехватывают влагу и питание, предназначенные для роз. В тени дерева роза к тому же недополучает солнце, что сказывается на цветении.

Огородные культуры и пряные травы

Хрен подавляет любые растения поблизости. Бобовые провоцируют жирование розы — избыток зелени в ущерб цветению. Мята и мелисса агрессивно разрастаются и могут оплести корни розы. Шалфей, иссоп и лаванда считаются хорошими соседями, но их тоже сажают на расстоянии.

Личный опыт автора

Когда только начинала заниматься розами, я посадила между кустами тюльпаны и барвинок. Первые два года всё выглядело красиво, но потом розы начали чахнуть. Я долго не могла понять причину, пока не выкопала луковицы — корни роз были повреждены. Теперь сажаю рядом с розами только декоративные злаки и котовник. Они не конкурируют и создают красивый фон.

Вывод

Розы любят пространство и свободу. Луковичные, почвопокровные, хвойные, крупные деревья и агрессивные пряные травы — плохие соседи. Идеальные партнёры — злаки, манжетка, вероника и котовник. Правильный выбор соседей обеспечит розам здоровье и пышное цветение.

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