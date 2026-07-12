Размножаю замиокулькас черенками — и он растёт без хлопот: нарезаю, в воду, через 2 месяца в грунт

Замиокулькас из черенка: как вырастить роскошное растение бесплатно — пошаговая инструкция по укоренению и посадке.

Замиокулькас, или долларовое дерево, давно перестал быть редкостью. Его можно встретить в квартирах, офисах и общественных пространствах. Растение эффектно выглядит, не требует сложного ухода и легко размножается. Самый надёжный способ — черенкование, которое позволяет получить молодое растение без лишних затрат, пишет "Терра Дома".

Когда и как нарезать черенки

Лучшее время для черенкования — весна и начало лета (с марта по май). К осени черенки успевают укорениться и окрепнуть. Для нарезки берут здоровые ветки возрастом 3–5 лет. Слишком молодые или старые побеги дают слабый посадочный материал. Инструмент (секатор или ножницы) должен быть острым и чистым — его протирают спиртом или водкой.

Черенки нарезают длиной 8–12 см, удаляют нижние листья, оставляя 2–5 верхних. Срез можно делать как прямым, так и под углом — на результат это не влияет.

Укоренение в воде

Черенки помещают в прозрачный стакан с водой комнатной температуры примерно до середины. Ёмкость ставят в тёплое место с рассеянным освещением — прямые солнечные лучи противопоказаны. Вода должна оставаться чистой; при необходимости её доливают или меняют. Оптимальная температура для укоренения — +25...+27C. Первые корни появляются через 2–3 месяца.

Посадка в грунт

Когда корни достигают 2–3 см, черенки готовы к посадке. Горшок моют с мылом, на дно насыпают дренаж. Почвосмесь готовят из равных частей грунта для суккулентов, песка (или вермикулита), торфа и листовой земли. Добавляют небольшое количество удобрения пролонгированного действия.

Черенки заглубляют на 2–4 см, слегка уплотняют землю. В один горшок можно посадить несколько черенков, чтобы получить пышный куст. После посадки поливают тёплой водой с добавлением стимулятора корнеобразования. Первые новые листья появятся только через 6–7 месяцев.

Личный опыт автора

Когда мне впервые подарили ветку замиокулькаса, не знала, что с ней делать. Попробовала укоренить и листья, и черенки — оба способа сработали, но черенки дали результат быстрее. Уже через несколько месяцев получила крепкие растения с хорошими корнями. Теперь размножаю замиокулькас каждую весну и делюсь посадочным материалом с друзьями.

Вывод

Размножение замиокулькаса черенками — простой и надёжный способ получить новое растение. Главное — соблюдать сроки, использовать чистый инструмент и обеспечить черенкам тепло и рассеянный свет.

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