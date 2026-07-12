Кто работал в 90-е: какую справку нужно оформить для пенсии и льгот

Почему сейчас самое время все проверить

Данные о работе в 1990‑е годы нередко оказываются неполными или искажёнными — и это может напрямую повлиять на размер будущей пенсии. С 1 июля особую роль играет выписка из индивидуального лицевого счёта: она помогает увидеть, что именно учтено в системе СФР, а что упущено.

Почему проблемы 1990‑х до сих пор важны

В ту эпоху кадровый учёт велся неаккуратно, многие получали «серые» зарплаты, а часть предприятий позже ликвидировалась — вместе с архивами. Из‑за этого в базе СФР могут отсутствовать сведения о реальных доходах и периодах работы.

А ведь именно заработок за любые 60 месяцев до 2002 года помогает сформировать стартовую величину пенсии и повысить индивидуальный коэффициент.

Что проверить и подготовить в первую очередь

Начать стоит с выписки из ИЛС — она покажет, какие периоды и суммы уже учтены. Далее полезно собрать подтверждающие бумаги. Подойдут:

справка о зарплате за любые пять лет подряд до 1 января 2002 года — лучше выбрать период с самым высоким доходом;

записи в трудовой книжке и копии трудовых договоров;

выписки из приказов о приёме и увольнении, расчётные листки;

профсоюзные билеты с отметками о взносах — как косвенное доказательство занятости.

Как действовать: простые шаги

Сначала запросите выписку из ИЛС через Госуслуги или в отделении СФР. Сравните её со своими документами: если видите пробелы, начинайте собирать подтверждения.

За справками обращайтесь к нынешнему правопреемнику работодателя либо в государственный архив по месту расположения предприятия. Чем раньше выявите несоответствия, тем проще будет их исправить до назначения пенсии.

Вывод

Выписка из ИЛС и подтверждающие документы — главный инструмент защиты пенсионных прав. Проверка данных о работе в 1990‑е помогает найти и восполнить пробелы, чтобы пенсия рассчитывалась корректно. Об этом сообщает канал "DEITA.RU" (18+).

Лучше заняться этим заранее: так останется время на запросы в архивы и урегулирование спорных периодов.

Мнение россиян

«В выписке из ИЛС не оказалось двух лет работы в кооперативе — будто и не трудилась вовсе. Хорошо, что нашла старые расчётные листки: с ними стаж подтвердили». «Думала, трудовая книжка — это всё, что нужно. Оказалось, без справки о зарплате за пять лет пенсию не оптимизируют. Сейчас собираю документы по архивам». «Работодатель закрылся в 1998‑м, кадровых бумаг не осталось. Спасла копия приказа и профсоюзный билет — по ним стаж всё‑таки учли».

Ранее «Городовой» рассказывал, какие документы нужно обновить пенсионерам до сентября.