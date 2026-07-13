Парковка по цене чашки кофе и 160 км маршрутов: Петербург тестирует новый сервис для тех, кто в седле

Сегодня жителям и гостям Санкт-Петербурга доступно 50 велосипедных маршрутов.

Приложение «Парковки Санкт-Петербурга» теперь полезно не только автомобилистам. В нем вовсю работает модуль «Кабинет велосипедиста».

Идея от горожан

«Кабинет велосипедиста» появился не просто так. Это проект программы «Твой бюджет». То есть петербуржцы сами предложили добавить в парковочное приложение карту веломаршрутов и стоянок.

Теперь всё в одном месте: и где оставить машину, и куда поехать на велосипеде.

Тест-драйв в Кронштадте

Для проверки выбрали Кронштадт. Участники — от руководства Комитета по транспорту до обычных велоактивистов — проехали по новому маршруту, который уже есть в приложении.

Вместо скучной поездки у них был квест: адреса следующих точек нужно было угадать по подсказкам.

Главная цель — не просто покататься, а найти «баги». Власти хотят знать от тех, кто в седле каждый день, что удобно, а что нужно докрутить в приложении.

Паркуйся и кати: лайфхак для туристов

В Кронштадте сейчас внедряют классную схему. На въезде в город (Кронштадтское шоссе, 69) работает перехватывающая парковка. Смысл такой:

Приезжаете в Кронштадт на машине.

Оставляете её на стоянке всего за 150 рублей в сутки .

. Достаете свой велик или берете в аренду и катите гулять по фортам и паркам.

Это дешевле, удобнее и помогает городу не задыхаться в пробках.

Что уже есть и чего ждать

Петербург постепенно становится дружелюбнее к велосипедистам. Вот сухие, но приятные цифры:

50 маршрутов уже открыты для жителей. 160 километров — общая длина всех велопутей в городе. В 2026 году станет еще круче. Новые дорожки (более 6 км) проложат на юге города: на улице Типанова, проспекте Славы и Бухарестской улице.

Кстати: Кронштадт выбрали для старта неслучайно. Сейчас он активно превращается в туристический центр (вспомните проект «Остров фортов»).

Велосипед здесь — идеальный транспорт, чтобы объехать все достопримечательности без поиска места для авто у каждого памятника.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург и область готовятся к большим дорожным перекрытиям.