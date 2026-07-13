От парусной шхуны до инженерных сетей: Петербург и область готовятся к большим дорожным перекрытиям

В четырёх районах Петербурга закроют движение.

ГАТИ подготовила «сюрпризы» сразу в нескольких районах. С 14 и 15 июля жизнь автомобилистов немного усложнится. Рассказываем, какие адреса лучше объезжать стороной.

Центр: ремонт Литейного моста

С 14 июля дорожники выходят на Литейный мост. Хорошая новость: его не закроют полностью. Плохая: перекрывать полосы будут поэтапно. Ремонт продлится до середины августа.

Если ваш маршрут лежит через Неву в этом месте, закладывайте лишние 15–20 минут — пробки здесь неизбежны, особенно в часы пик.

Трасса «Кола»: полная остановка на два часа

Важная информация для тех, кто собрался в Карелию или Мурманск. 14 июля на 236-м километре трассы «Кола» полностью перекроют движение, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В районе Лодейного Поля разведут мост через реку Свирь. Это нужно, чтобы пропустить парусную шхуну «Нерпа».

Запомните время: с 12:50 до 15:00. В этот промежуток ни проехать, ни пройти. Лучше переждать это время на заправке или в кафе.

Приморский район: стройка в Лахте

Самые масштабные ограничения ждут Лахту. Из-за строительства новых дорог (инфраструктура вокруг «Лахта Центра») до 15 августа будет сложно проехать по Приморскому шоссе и Лахтинскому проспекту.

Здесь техника будет работать долго, так что заторы в сторону выезда из города станут привычным делом.

Васильевский остров и другие районы

Васильевский: На Парусной улице начинают делать въезды и выезды. Участок от Галерного проезда до Малого проспекта будет ограничен до конца лета.

На Парусной улице начинают делать въезды и выезды. Участок от Галерного проезда до Малого проспекта будет ограничен до конца лета. Калининский: На улице Жукова работы пройдут быстро — обещают закончить к 20 июля.

На улице Жукова работы пройдут быстро — обещают закончить к 20 июля. Репино: В Курортном районе копают инженерные сети. На 2-й Новой улице будет тесно до 13 августа.

Совет: Перед выездом всегда проверяйте навигатор. В Петербурге графики работ иногда сдвигаются на 1–2 дня, а «нежданные» перекрытия могут появиться там, где их не ждали. Берегите нервы!