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Почему сумма ОДН превышает квартплату: в чем причина и как убрать лишние начисления из квитанции

Опубликовано: 13 июля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Почему сумма ОДН превышает квартплату: в чем причина и как убрать лишние начисления из квитанции
фото legion-media
Разбираемся с завышенными платежами

Нередко жильцы сталкиваются с неприятным сюрпризом: сумма за общедомовые нужды (ОДН) заметно превышает плату за свет в собственной квартире. Ситуация, когда за лампочки в подъезде приходится отдавать в 2–3 раза больше, чем за домашнее потребление, выглядит подозрительно.

Что скрывается за графой «ОДН»

Простыми словами, ОДН — это электричество на общие нужды дома: освещение лестничных клеток, работу лифта, свет в подвале и на чердаке. Раньше начисления делали примерно, а сейчас по закону (Постановление Правительства РФ № 354) расчёт должен идти строго по фактическому потреблению.

Если в доме все счётчики исправны, сумма в графе ОДН обычно укладывается в 50–100 рублей. Цифры в 500–800 рублей — явный повод насторожиться. Об этом сообщает канал "Юридический проект Мама Знает" (18+).

Почему ОДН получается таким большим

Чаще всего за высокими начислениями стоят три распространённые причины:

  • сосед без исправного счётчика: его расход автоматически распределяется между остальными жильцами;
  • коммерческие помещения на первом этаже: электричество магазинов и салонов не должно ложиться на плечи собственников квартир, но УК иногда «забывает» это учесть;
  • несанкционированные подключения: техника в технических помещениях (обогреватели, чайники) может быть подключена к общедомовому счётчику — и оплачивать её работу приходится жильцам.

Практические шаги: как защитить свои деньги

Если суммы в квитанции вызывают вопросы, действуйте по плану:

  1. Снимите показания общедомового счётчика в подъезде и зафиксируйте их фото.
  2. Направьте в УК заявление с требованием предоставить подробный расчёт ОДН и данные по счётчикам — обязательно оставьте себе копию с отметкой о приёме.
  3. При отсутствии внятного ответа обращайтесь в Госжилинспекцию: по вашей жалобе проведут проверку.

Мнение россиян

«Никогда не думала, что сосед без счётчика может так сильно влиять на наши платежи — теперь понимаю, куда смотреть», — делится жительница Нижнего Новгорода.

«Заявление в УК сработало: после запроса расчёта сумму ОДН снизили почти вдвое», — рассказывает москвич.

«Считаю, что жильцы должны активнее контролировать такие вещи: если все будут молчать, переплаты никуда не денутся», — отмечает жительница Краснодара.

Вывод

Завышенный ОДН — не норма, а повод разобраться в начислениях. Грамотные и последовательные действия помогают выявить источник перерасхода и вернуть справедливые суммы в квитанциях.

Ранее «Городовой» рассказывал, какую справку нужно оформить для пенсии и льгот.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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