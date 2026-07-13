Как быть, если нет денег: Александр Пушкин дал путный совет – им можно воспользоваться и в наши дни

Поэт знал толк в финансовых вопросах

Вопросы финансового положения и благосостояния всегда имели большое значение для общества. В эпоху Александра Пушкина финансовое положение было прямым отражением социального статуса. Сам Пушкин, будучи азартным человеком, неоднократно оказывался в долговой яме и искал пути решения этих проблем.

Известен совет, который великий русский поэт дал своему младшему брату Льву, работавшему у него литературным помощником и секретарем. В письме от 1822 года Александр Сергеевич рекомендовал:

Если средства или обстоятельства не позволяют тебе блистать, не старайся скрывать лишений; скорее избери другую крайность: цинизм своей резкостью импонирует суетному мнению света, между тем, как мелочные ухищрения тщеславия делают человека смешным и достойным презрения

По сути, поэт призывал не скрывать свое истинное материальное положение. Отсутствие денежных средств не является ни постыдным, ни страшным; постыдно — это всеми силами пытаться соответствовать общественным ожиданиям и модным тенденциям.

В такой ситуации демонстрация пренебрежения к материальным пристрастиям общества может быть весьма эффектным шагом.

В современном мире многие стремятся соответствовать «идеальным» образам из социальных сетей, не осознавая, насколько нелепо это выглядит со стороны.

Следуя принципам, изложенным Пушкиным, стоит дистанцироваться от навязанных стандартов современного мира. Принимая текущие обстоятельства в условиях ограниченных возможностей, мы можем глубже осознать истинную ценность имеющихся у нас ресурсов.

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