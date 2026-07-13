Поселок, до которого не добраться на машине: находится в глухой тайге - как тут живут люди

Российский населенный пункт, в котором нет даже электричества

Современную жизнь сложно представить без электричества, но до сих пор можно найти поселки, в которых жизнь выглядит немного иначе. К таким населенным пунктам получится отнести Усть-Анзас. Путешественник, автор дзен-канала “Жжитель: путешествия и авиация” рассказал о нем подробнее.

Месторасположение

Усть-Анзас расположен возле реки Мрассу в горной Шории. Подобным образом называют район в Кемеровской области. Поселение находится в тайге, поэтому оно относится к труднодоступным.

Как добраться

Попасть в поселок будет сложно, так как здесь нет постоянных привычных дорог. В зимнее время года возможен вариант добраться на снегоходах, но летом, весной и осенью такой вариант невозможен. Раз в неделю сюда летает вертолет - это самый быстрый способ добраться до цивилизации. Также местные используют лодки.

Как тут живут люди

Усть-Анзас считается вполне развитым поселком, так как тут имеется аэропорт, библиотека, храм, два магазина и музей. Не каждая деревня может похвастаться таким богатством.

На территории поселка раньше был генератор, но теперь местные получают электричество от солнечных панелей. Такое количество электроэнергии не может заменить сеть, поэтому удается закрыть только минимальные потребности. Зимой часто от панелей нет никакого толку, из-за чего приходится использовать бензиновые генераторы.

В магазинах оказался вполне приличный ассортимент. Его не получится сравнить с городскими сетевыми супермаркетами, но продукты и средства первой необходимости тут есть. Местные не жалуются.

Подробнее о музее

“Мы приехали сюда в этнографический музей «Тазгол», рассказывающий о жизни коренного населения Кузбасса — шорцев. Музей находится на живописной возвышенности. Отсюда отличный обзор. В музее представлена история шорского народа, предметы быта, сооружения и различные артефакты”, - сообщил путешественник.

Как зарабатывают жители

Работать в поселке можно только в магазине и музее, на почте. Остальным жителям приходится уезжать на шахты и заводы Кузбасса вахтами, заниматься продажей рыбы, кедровых орехов. Орехи обычно отдаются перекупщикам. Занятие является весьма выгодным, так как за сезон иногда удается заработать несколько сотен тысяч рублей.

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