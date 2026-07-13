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От Ярославской улицы до онкоцентра в Песочном: где в Петербурге добавят сотни парковочных мест

Опубликовано: 13 июля 2026 17:38
 Проверено редакцией
От Ярославской улицы до онкоцентра в Песочном: где в Петербурге добавят сотни парковочных мест
От Ярославской улицы до онкоцентра в Песочном: где в Петербурге добавят сотни парковочных мест
Global Look Press / Maksim Konstantinov
С 30 августа число парковочных мест в Петерурге планируют увеличить.

Парковочный вопрос в Петербурге — тема вечно актуальная. Городские власти подготовили пачку новостей: от новых адресов со стоянками до прогнозов по ценам.

Хорошая новость: цены «заморозили»

Начнем с главного — кошелька. Стоимость платной парковки в ближайшее время расти не будет. В Комитете по транспорту официально пообещали: до 1 января 2027 года тарифы останутся прежними.

Планы на 2026 год: где добавят места

В конце лета 2026 года (с 30 августа) парковочных мест станет заметно больше в центре и у правительственного квартала. Всего на двух улицах нарисуют более 100 новых ячеек:

  • Улица Ломоносова: На участке от Фонтанки до Загородного проспекта появится 83 места.
  • Ярославская улица: Здесь добавят 22 места на отрезке от Военного госпиталя до улицы Бонч-Бруевича, сообщает "ДП".

Гигантская парковка у онкоцентра

В Песочном официально открыли парковку у городского онкоцентра. Это действительно важный объект:

  1. Она огромная — на 500 машин.
  2. Бесплатный период: Первые три месяца платить за неё не нужно совсем. Власти хотят посмотреть, насколько она будет загружена.
  3. Для инвалидов она останется бесплатной всегда.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург тестирует новый сервис для велосипедистов.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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