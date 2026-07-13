От Ярославской улицы до онкоцентра в Песочном: где в Петербурге добавят сотни парковочных мест

Парковочный вопрос в Петербурге — тема вечно актуальная. Городские власти подготовили пачку новостей: от новых адресов со стоянками до прогнозов по ценам.
Хорошая новость: цены «заморозили»
Начнем с главного — кошелька. Стоимость платной парковки в ближайшее время расти не будет. В Комитете по транспорту официально пообещали: до 1 января 2027 года тарифы останутся прежними.
Планы на 2026 год: где добавят места
В конце лета 2026 года (с 30 августа) парковочных мест станет заметно больше в центре и у правительственного квартала. Всего на двух улицах нарисуют более 100 новых ячеек:
- Улица Ломоносова: На участке от Фонтанки до Загородного проспекта появится 83 места.
- Ярославская улица: Здесь добавят 22 места на отрезке от Военного госпиталя до улицы Бонч-Бруевича, сообщает "ДП".
Гигантская парковка у онкоцентра
В Песочном официально открыли парковку у городского онкоцентра. Это действительно важный объект:
- Она огромная — на 500 машин.
- Бесплатный период: Первые три месяца платить за неё не нужно совсем. Власти хотят посмотреть, насколько она будет загружена.
- Для инвалидов она останется бесплатной всегда.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург тестирует новый сервис для велосипедистов.