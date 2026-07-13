Самые неудобные места в самолете: куда лучше не садиться и почему

Как выбрать место в самолете и не пожалеть

Выбор места в салоне — дело тонкое: от него зависит, проведёте вы полёт в относительном комфорте или будете считать минуты до посадки. Опытные путешественники знают: достаточно двух минут на изучение схемы салона, чтобы избежать целого набора неудобств.

Места, от которых лучше держаться подальше

Есть несколько «классических» вариантов, которые способны испортить даже короткий рейс. Чаще всего дискомфорт создают не сами кресла, а то, что происходит вокруг них. Об этом рассказывает автор канала "Путешествия с фотокамерой" (18+).

Вот что стоит учитывать при выборе:

последний ряд и места у туалета — тут не откидывается спинка, а хлопанье дверей, очереди и посторонние запахи будут сопровождать весь полёт;

места возле кухни — шум, возня бортпроводников и запахи еды могут не прекращаться часами;

ряд перед аварийным выходом — спинка кресла часто не откидывается, потому что проход должен оставаться свободным;

среднее место в ряду — неудобно выходить, нет вида из окна, приходится делить подлокотники с соседями;

первые ряды — хоть отсюда и выходят быстрее, именно тут чаще всего сидят семьи с маленькими детьми, а значит, шума будет больше.

Практические советы: на что смотреть при бронировании

Чтобы не гадать в день вылета, лучше заранее изучить схему салона: её показывают при онлайн-регистрации либо легко найти в сети. Обратите внимание на расположение туалетов, кухни и аварийных выходов.

Если летите в солнечное время, прикиньте, с какой стороны будет свет: при полёте с запада на восток солнце окажется справа, с востока на запад — слева.

Вывод

Грамотный выбор места — это не про «повезёт или не повезёт», а про простую подготовку. Схема салона и пара минут внимания к деталям помогают избежать типичных неудобств и провести полёт спокойнее.

Личный опыт автора

За годы перелётов я убедилась, что самые комфортные места — в нескольких рядах от хвоста, у окна, но не вплотную к туалету и не у крыла. На таких креслах меньше слышно детей из передней части салона, тряска почти не ощущается, а если рейс неполный, есть шанс лететь без соседей. Однажды так повезло: весь ряд оказался свободным, и я спокойно поспала почти весь путь.

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