Перестала мучиться в жару: продавщица лепёшек из Узбекистана научила пить горячий зелёный чай — и +42 больше не страшны

Жара — серьёзное испытание для организма, особенно когда на улице +42C в тени. В такие дни работа на солнце становится почти невозможной, а кондиционер не всегда спасает. Существует простой и доступный способ облегчить самочувствие в зной — горячий зелёный чай. Этот метод многим кажется нелогичным, но он действительно работает, делится автор блога "Стеклянная сказка".
Почему горячий чай помогает в жару
В жарких странах, где столбик термометра регулярно превышает +40C, местные жители пьют горячий зелёный чай, а не холодные напитки. Горячая жидкость вызывает потоотделение, которое охлаждает тело естественным образом. Кроме того, зелёный чай содержит вещества, которые помогают организму адаптироваться к высокой температуре и снижают чувство духоты.
Как использовать зелёный чай в жару
В самый жаркий период дня рекомендуется выпивать три чашки горячего зелёного чая без добавок. Чай должен быть свежезаваренным, без сахара и ароматизаторов. Пить его следует небольшими глотками, не торопясь. Уже после первой кружки состояние заметно улучшается: жара перестаёт давить, появляется энергия и ясность в голове.
Для усиления эффекта рекомендуется повязывать голову плотной тканью во время работы на солнце — это защищает от перегрева.
Личный опыт автора
Когда к нам пришла аномальная жара выше +40C, работать на огороде стало почти невозможно. Днём приходилось прятаться в доме, и только раннее утро давало шанс что-то сделать. Однажды продавщица лепёшек угостила меня горячим зелёным чаем. Удивительно, но после трёх чашек я смогла работать на солнце без дискомфорта. Теперь всегда пью горячий зелёный чай в жару и чувствую себя значительно лучше.
Вывод
Горячий зелёный чай — простой и эффективный способ легче переносить жару. Он помогает организму адаптироваться к высокой температуре и снижает чувство духоты.
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