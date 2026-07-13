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Перестала мучиться в жару: продавщица лепёшек из Узбекистана научила пить горячий зелёный чай — и +42 больше не страшны

Опубликовано: 13 июля 2026 17:37
 Проверено редакцией
Перестала мучиться в жару: продавщица лепёшек из Узбекистана научила пить горячий зелёный чай — и +42 больше не страшны
Перестала мучиться в жару: продавщица лепёшек из Узбекистана научила пить горячий зелёный чай — и +42 больше не страшны
Legion-Media
Как зелёный чай помогает пережить жару: неожиданный способ легче переносить зной без кондиционера — горячий чай вместо холодных напитков.

Жара — серьёзное испытание для организма, особенно когда на улице +42C в тени. В такие дни работа на солнце становится почти невозможной, а кондиционер не всегда спасает. Существует простой и доступный способ облегчить самочувствие в зной — горячий зелёный чай. Этот метод многим кажется нелогичным, но он действительно работает, делится автор блога "Стеклянная сказка".

Почему горячий чай помогает в жару

В жарких странах, где столбик термометра регулярно превышает +40C, местные жители пьют горячий зелёный чай, а не холодные напитки. Горячая жидкость вызывает потоотделение, которое охлаждает тело естественным образом. Кроме того, зелёный чай содержит вещества, которые помогают организму адаптироваться к высокой температуре и снижают чувство духоты.

Как использовать зелёный чай в жару

В самый жаркий период дня рекомендуется выпивать три чашки горячего зелёного чая без добавок. Чай должен быть свежезаваренным, без сахара и ароматизаторов. Пить его следует небольшими глотками, не торопясь. Уже после первой кружки состояние заметно улучшается: жара перестаёт давить, появляется энергия и ясность в голове.
Для усиления эффекта рекомендуется повязывать голову плотной тканью во время работы на солнце — это защищает от перегрева.

Личный опыт автора

Когда к нам пришла аномальная жара выше +40C, работать на огороде стало почти невозможно. Днём приходилось прятаться в доме, и только раннее утро давало шанс что-то сделать. Однажды продавщица лепёшек угостила меня горячим зелёным чаем. Удивительно, но после трёх чашек я смогла работать на солнце без дискомфорта. Теперь всегда пью горячий зелёный чай в жару и чувствую себя значительно лучше.

Вывод

Горячий зелёный чай — простой и эффективный способ легче переносить жару. Он помогает организму адаптироваться к высокой температуре и снижает чувство духоты.

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Автор:
Евгения Сухова
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