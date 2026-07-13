Перестала мучиться в жару: продавщица лепёшек из Узбекистана научила пить горячий зелёный чай — и +42 больше не страшны

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Просто жарю овсянку на сковороде – и через 10 минут вкуснятина к чаю готова: быстро, просто и вкусно

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Скоро петербуржцы и туристы будут изнывать от жары: где спрятаться от палящего солнца, но при этом не потерять время даром

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Перо Жар-птицы, перевод на вьетнамский и 50 миллионов зрителей: как «Алые паруса» покорили мир

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Тропики с привкусом шторма: синоптик нашел на карте Петербурга места, где жару прервут ливни

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Синоптики озадачили прогнозом: выходные — как лотерея, на юге жара под +40, в Москве дожди с грозами, на Урале потоп

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