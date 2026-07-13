При появлении пятен на гортензии – срочно: спасаем любимую красавицу – советы агронома Давыдовой

Как помочь любимой гортензии

Появление темных пятен на листьях гортензии является распространенной проблемой, требующей индивидуального анализа каждого случая с учетом характера повреждений. Агроном Ксения Давыдова разложила все по полочкам.

Солнечные ожоги

В дневное время листья гортензии могут демонстрировать признаки увядания, восстанавливая тургор к вечеру. Эти изменения зачастую остаются незамеченными. Наиболее подвержены ожогам верхние и молодые листья.

Для предотвращения ожогов рекомендуется обеспечить обильный полив гортензий. В полдень нужно притенять кусты с помощью зонта или укрывать их газетой. При незначительном количестве поврежденных листьев их необходимо удалить или обрезать пораженные участки.

Нарушение режима полива

Использование жесткой воды может спровоцировать появление сухих коричневых пятен на кончиках листьев гортензии. Эти пятна имеют тенденцию к увеличению, распространяясь по всей поверхности листа.

По возможности используйте дождевую воду для полива растений. В случае использования водопроводной воды, ее необходимо предварительно смягчить, добавляя столовую ложку лимонной кислоты на ведро воды перед поливом.

Дефицит железа (хлороз)

В случае выявления бледности листьев гортензий с сопутствующим появлением тёмных пятен, это свидетельствует о нарушении метаболических процессов, обусловленном дефицитом железа в почве или неспособностью растения к его усвоению. В данной ситуации рекомендуется использовать для полива исключительно смягчённую воду (одна столовая ложка лимонной кислоты на ведро воды).

Также можно приготовить раствор, состоящий из 3 столовых ложек железного купороса и 1 столовой ложки лимонной кислоты, разведённых в 10 литрах воды. Такой раствор следует вносить под каждое растение в объёме одного литра дважды в неделю.

Грибковая инфекция

При обнаружении множественных пятен различного цвета, указывающих на грибковую инфекцию, необходимо опрыскивать растения препаратами, содержащими медь или манкоцеб. При необходимости обработки следует проводить каждые две недели на протяжении всего вегетационного периода. Для этих целей также может быть использован слабый раствор марганцовки.

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