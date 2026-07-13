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Как не потерять радость жизни: мудрый Омар Хайям дал совет 1000 лет назад – секрет доступен каждому

Опубликовано: 13 июля 2026 21:16
 Проверено редакцией
Как не потерять радость жизни: мудрый Омар Хайям дал совет 1000 лет назад – секрет доступен каждому
Как не потерять радость жизни: мудрый Омар Хайям дал совет 1000 лет назад – секрет доступен каждому
Городовой ру
Мудрость сквозь века

В своих рубаи Омар Хайям, выдающийся персидский ученый, философ, математик и поэт, часто обращается к теме человеческих страстей, свойственных каждому. В частности, в одном четверостишии он затрагивает вопросы радости бытия, наслаждений и зависти.

Не в колючке — в любовном цветке аромат, Сластолюбец не каждый им также объят. Не взирай же с презреньем на жизнелюбивых - Чем ты сам обделен, тем твой ближний богат.

Поэт искусно противопоставляет образы колючки и цветка. Колючка символизирует ограничения, суровость и отказ от жизненных благ, тогда как цветок олицетворяет наслаждение, красоту и счастье. Хайям утверждает, что истинная суть жизни заключается именно в любви и удовольствиях, а не в аскетизме и воздержании.

Тем не менее, не каждый способен в полной мере ощутить этот «аромат». Хайям подчеркивает, что способность радоваться жизни является особым талантом или даром, присущим не всем. Некоторые индивиды не могут или не желают принимать удовольствия, и поэтому склонны осуждать тех, кто испытывает счастье и наслаждается жизнью.

Кроме того, поэт призывает избегать высокомерного отношения к тем, кто умеет радоваться жизни. Отказ от удовольствий или невозможность их получения не должны служить основанием для пренебрежения к тем, кто ими наслаждается.

Напротив, зависть и осуждение свидетельствуют о внутренней неудовлетворенности человека, вероятно, связанной с отсутствием радости и удовольствия. В подобных ситуациях наиболее конструктивным подходом является проявление доброты и толерантности по отношению друг к другу.

Ранее мы рассказали, как полюбить себя.

Автор:
Ксения Давыдова
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