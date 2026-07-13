Замачиваю в соли и стираю с содой — и полотенца мягкие и пушистые

Как вернуть мягкость махровым полотенцам: главные ошибки при стирке и проверенный способ восстановления с солью, содой и паром.

Махровые полотенца со временем становятся жёсткими и грубыми. Это происходит не из-за качества ткани, а из-за неправильного ухода. Ошибки при стирке, сушке и выборе средств приводят к тому, что волокна забиваются и теряют мягкость. Но ситуацию можно исправить, пишет эксперт по домоводству Ирина Полянская.

Четыре главные ошибки при стирке

Первая ошибка — использование порошка. Он плохо выполаскивается из махровых волокон, забивая их и делая ткань жёсткой. Лучше использовать жидкие средства.

Вторая ошибка — стирка полотенец вместе с другими вещами. Даже если они подходят по цвету, разные ткани требуют разных режимов.

Третья — слишком плотная загрузка барабана. Полотенца нужно стирать при загрузке не более половины объёма, чтобы они могли свободно выполаскиваться.

Четвёртая — высокая температура и большие обороты отжима. Стирка при 60–90C и отжим на высоких оборотах ускоряют износ ткани. Однако режим «Эко» тоже не подходит — при нём средство плохо выполаскивается.

Пятая ошибка — сушка на ярком солнце. Ультрафиолет делает волокна жёсткими. Лучше сушить в тени при хорошей вентиляции.

Как восстановить мягкость полотенец

Если полотенца уже стали жёсткими, есть проверенный способ вернуть им мягкость.

Шаг 1. Замачивание в соли. В тёплой воде растворите 2 ст.л. соли на 5 л воды. Полотенца погрузите в раствор и оставьте на 2 часа. Затем стирайте как обычно.

Шаг 2. Правильный режим стирки. Температура — 40C, отжим — 800 оборотов, обязательно дополнительное полоскание. Для смягчения воды в отсек с моющим средством добавьте 2 ст.л. соды и 1,5 ст.л. соли.

Шаг 3. Губки в барабан. Вместе с полотенцами в барабан положите 3 силиконовые губки или специальные мячики. Они взбивают ткань, делая её пушистее.

Шаг 4. Утюг с паром. После сушки полотенца прогладьте утюгом с функцией пара — это распушает волокна и возвращает мягкость.

Личный опыт автора

Когда мои полотенца стали жёсткими, я сначала подумала, что они износились, и купила новые. Но через несколько месяцев новые тоже потеряли мягкость. Тогда я начала экспериментировать: меняла порошок, режимы, добавки. После нескольких попыток я нашла рабочую схему: замачивание в соли, стирка при 40C с содой и солью, губки в барабане и утюг с паром. Полотенца стали мягкими, как новые. Использую этот метод при первых признаках жёсткости.

Вывод

Жёсткость махровых полотенец — результат неправильного ухода. Используйте жидкие средства, стирайте при 40C, не перегружайте барабан, сушите в тени. Для восстановления поможет замачивание в соли, стирка с содой и солью, губки в барабане и утюг с паром.

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