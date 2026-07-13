От 10 до 20 в одни руки: в Ленобласти разрешили заправлять канистры, но только в «правильные»

В Ленинградской области официально разрешили заправлять бензин «в тару». Дачники региона вздохнули с облегчением.
Правила простые. Официальный лимит — 10 литров на одну канистру, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Ленинградской области Никита Донцов.
Этого объема вполне хватит, чтобы привести газон в порядок или заготовить дрова.
Приятный бонус: некоторые крупные сети АЗС решили проявить инициативу. Там планку подняли до 20 литров. Так что если у вас большой участок, ищите заправки с расширенным лимитом.
Бутылки из-под газировки не пройдут
Главное и самое строгое условие — ваша канистра должна быть «правильной». Никаких пятилитровых баклажек из-под воды или старых канистр из-под масла.
Нужна тара, которая соответствует ГОСТу. Она предназначена именно для хранения ГСМ (горюче-смазочных материалов).
Почему это важно? Пластик в обычных бутылках накапливает статическое электричество. Одна искра — и заправка превращается в фаер-шоу. Поэтому операторы имеют полное право отказать, если ваша тара кажется им небезопасной.
Экономический блок области провел переговоры с крупными нефтяными компаниями. В итоге нефтяники пошли навстречу и дали «зеленый свет».
Это решение касается именно тех, кому топливо нужно для бытовых нужд, а не для перепродажи.
А что с дефицитом?
В последнее время в соцсетях ходило много слухов: мол, бензина мало, введут QR-коды и будут выдавать топливо по карточкам.
Власти региона считают, что ситуация на заправках стабильная, топлива хватает всем.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге обсуждают новую систему продажи бензина по QR.