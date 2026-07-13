От 10 до 20 в одни руки: в Ленобласти разрешили заправлять канистры, но только в «правильные»

Дачникам на участке тоже необходимо топливо.

В Ленинградской области официально разрешили заправлять бензин «в тару». Дачники региона вздохнули с облегчением.

Правила простые. Официальный лимит — 10 литров на одну канистру, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Ленинградской области Никита Донцов.

Этого объема вполне хватит, чтобы привести газон в порядок или заготовить дрова.

Приятный бонус: некоторые крупные сети АЗС решили проявить инициативу. Там планку подняли до 20 литров. Так что если у вас большой участок, ищите заправки с расширенным лимитом.

Бутылки из-под газировки не пройдут

Главное и самое строгое условие — ваша канистра должна быть «правильной». Никаких пятилитровых баклажек из-под воды или старых канистр из-под масла.

Нужна тара, которая соответствует ГОСТу. Она предназначена именно для хранения ГСМ (горюче-смазочных материалов).

Почему это важно? Пластик в обычных бутылках накапливает статическое электричество. Одна искра — и заправка превращается в фаер-шоу. Поэтому операторы имеют полное право отказать, если ваша тара кажется им небезопасной.

Экономический блок области провел переговоры с крупными нефтяными компаниями. В итоге нефтяники пошли навстречу и дали «зеленый свет».

Это решение касается именно тех, кому топливо нужно для бытовых нужд, а не для перепродажи.

А что с дефицитом?

В последнее время в соцсетях ходило много слухов: мол, бензина мало, введут QR-коды и будут выдавать топливо по карточкам.

Власти региона считают, что ситуация на заправках стабильная, топлива хватает всем.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге обсуждают новую систему продажи бензина по QR.