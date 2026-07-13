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Тропики с привкусом шторма: синоптик нашел на карте Петербурга места, где жару прервут ливни

Опубликовано: 13 июля 2026 09:13
 Проверено редакцией
Тропики с привкусом шторма: синоптик нашел на карте Петербурга места, где жару прервут ливни
Тропики с привкусом шторма: синоптик нашел на карте Петербурга места, где жару прервут ливни
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Город пережил "тропическую" ночь.

Минувшая ночь в Санкт-Петербурге выдалась по-настоящему аномальной. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус назвал её «тропической».

Это значит, что даже в самое темное время столбики термометров не опустились ниже +20,5°. Для наших широт это редкость — обычно ночью город успевает хоть немного остыть, но сегодня поспать в прохладе не удалось.

Что с погодой сегодня

Днем город продолжит прогреваться. В самом Петербурге ждем комфортные +25…+27°, а по области местами будет припекать до +28°.

Хорошая новость для тех, кто гуляет в центре: дождей в городе не обещают. А вот жителям Ленинградской области стоит захватить зонты — там возможны короткие ливни и даже грозы.

Жаркая погода

Сейчас над нами край огромного циклона. Его центр уходит в сторону Москвы, но нас он задевает своей сухой и теплой частью. Атмосферное давление в норме — 760 мм рт. ст., так что голова болеть не должна.

Интересный факт: «Тропические ночи» в Петербурге чаще всего случаются в июле.

Для нашего климата это испытание для организма, так как влажность воздуха в дельте Невы высокая, и жара переносится тяжелее, чем в степях или горах.

Планы на вторник

Завтра, во вторник, жара немного спадет.

  • Ночью станет легче дышать: +15…+17°.
  • Днем ожидаем солнце и идеальные +23…+25°.
  • Никаких дождей — можно смело планировать прогулки.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге продолжают осушать гигантские лужи.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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