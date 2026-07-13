Тропики с привкусом шторма: синоптик нашел на карте Петербурга места, где жару прервут ливни

Минувшая ночь в Санкт-Петербурге выдалась по-настоящему аномальной. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус назвал её «тропической».
Это значит, что даже в самое темное время столбики термометров не опустились ниже +20,5°. Для наших широт это редкость — обычно ночью город успевает хоть немного остыть, но сегодня поспать в прохладе не удалось.
Что с погодой сегодня
Днем город продолжит прогреваться. В самом Петербурге ждем комфортные +25…+27°, а по области местами будет припекать до +28°.
Хорошая новость для тех, кто гуляет в центре: дождей в городе не обещают. А вот жителям Ленинградской области стоит захватить зонты — там возможны короткие ливни и даже грозы.
Жаркая погода
Сейчас над нами край огромного циклона. Его центр уходит в сторону Москвы, но нас он задевает своей сухой и теплой частью. Атмосферное давление в норме — 760 мм рт. ст., так что голова болеть не должна.
Интересный факт: «Тропические ночи» в Петербурге чаще всего случаются в июле.
Для нашего климата это испытание для организма, так как влажность воздуха в дельте Невы высокая, и жара переносится тяжелее, чем в степях или горах.
Планы на вторник
Завтра, во вторник, жара немного спадет.
- Ночью станет легче дышать: +15…+17°.
- Днем ожидаем солнце и идеальные +23…+25°.
- Никаких дождей — можно смело планировать прогулки.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге продолжают осушать гигантские лужи.