Российский город, который называют "шахматной столицей": основан в 1865 году - как добраться, что посмотреть

На юге России есть небольшой город, в котором точно нужно побывать туристам. Речь идет об Элисте - столице Республики Калмыкия.
Как добраться
Из Москвы удобнее всего добираться до города на самолете. Аэропорт в Элисте расположен в 15 км от центра города. Также можно выбрать поезд, он идет из Адлера, Анапы или Кропоткина. Если отправляетесь из Саратова, Волгограда, Астрахани, Краснодара, Ставрополя, то лучше выбрать автобус.
История
Считается, что город был образован в 1865 году. Первое поселение появилось из-за создания Элистинской лесной плантации. Постепенно количество людей увеличивалось, но первые каменные здания, которые стали управлением, больницей и школой, были построены только после 1907 года.
Активное строительство в Элисте началось в 1930 году, когда населенный пункт официально признали городом. В период Великой Отечественной войны Элиста была захвачена противником. из-за чего позже ее пришлось полностью восстанавливать. На время город переименовали в Степной, но историческое название вернулось в 1957 году.
Что посетить
- Золотая обитель Будды Шакьямуни. Считается главной достопримечательностью города. Здание имеет восточный стиль, оно украшено золотыми узорами. В основном зале можно увидеть статую Будды, высота которой достигает 9 метров.
- Пагода семи дней. Достопримечательность находится в центре города, она состоит из семи ярусов, которые символизируют цикличности жизни человека, дни недели.
- Национальный музей Республики Калмыкия. Здесь расскажут историю республики.
- Город шахмат. Тут можно увидеть коттеджи и скульптурные композиции, которые являются тематическими.
Что привезти
“Здесь много магазинов, где можно купить статуэтки Будды, молитвенные барабаны и другие религиозные атрибуты. Можно выбрать ювелирные украшения, например, серьги с лотосами или тюльпанами, которые весной обильно украшают калмыцкие степи. Обратите внимание на национальные костюмы, ковры, вышивку и изделия из войлока”, - сообщает портал “КП”.
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